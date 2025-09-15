동원그룹, '필요에 답하다' 캠페인 두 번째 '인재 편' 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'꼭 그럴 필요 있어!' 테마로 인재상 담아

5월 공개한 첫 번째 광고, 조회수 3000만 회 돌파

동원그룹은 지난 5월 선포한 브랜드 슬로건 '필요에 답하다' 캠페인의 두 번째 광고 '인재 편'을 공개했다고 15일 밝혔다.

동원그룹, '필요에 답하다' 캠페인 두 번째 광고'인재 편' [사진=동원그룹 제공]

이번 광고는 '꼭 그럴 필요 있어!'라는 테마로, 동원그룹의 인재상인 '도전·창조·함께'를 각각 담은 3편의 시리즈다. '꼭 그럴 필요 있어?'라는 생각이 드는 순간, 주저하지 않고 '도전·창조·함께'의 가치를 발휘하는 모습을 일상 속 다양한 에피소드를 통해 보여준다. 해당 광고는 TV 뿐 아니라 동원그룹 공식 유튜브 채널 '동원TV' 등에서 만나볼 수 있다.

동원그룹은 지난 5월 19일 '필요에 답하다'라는 브랜드 슬로건을 알리는 TV 광고를 공개한 바 있다. 해당 영상은 동원그룹의 다양한 사업과 함께 물음표(사회적 필요)가 느낌표(동원그룹의 답변)로 바뀌는 메커니즘을 직관적으로 시각화했으며, 공개 40여일 만에 유튜브 누적 조회수 3000만 회를 돌파하는 등 대중들의 관심을 받았다.





동원그룹 관계자는 "동원그룹과 함께 세상의 필요에 답할 젊은 세대의 성장을 응원하고자 이번 TV 광고를 기획했다"며 "앞으로도 '필요에 답하다'라는 브랜드 슬로건을 알릴 전방위적 캠페인 활동을 이어나갈 계획"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

