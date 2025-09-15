기장군 정관읍 방곡지구, 내년 재해위험지역 정비사업 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

107억원 투입 2029년까지 단계적 추진… 주민 안전·생활환경 개선

부산 기장군 정관읍 방곡지구가 행정안전부 '2026년 재해위험지역 정비사업' 대상지로 최종 확정됐다.

기장군은 내년 기본·실시설계 용역을 시작으로 오는 2026년부터 본격적인 정비사업에 들어가 2029년까지 4년간 사업을 추진한다고 15일 전했다.

정종복 기장군수(우측)가 지난 여름철 호우시 정관읍 방곡리 인접 하천(좌광천) 상황을 점검하고 있다. 기장군 제공

방곡지구는 2014년 집중호우와 2021년 태풍 '오마이스' 때 좌광천 홍수위 상승과 하수관거 용량 부족 등으로 반복적인 침수피해가 발생한 상습 침수지역이다. 기장군은 올해 3월 행안부에 사업을 신청하고, 4월 해당 지역을 '자연재해위험개선지구'로 지정·고시했다. 이어 부산시와 행안부와의 협의를 거쳐 이달 10일 대상지로 최종 확정됐다.

정비사업에는 총사업비 107억원(국·시비 80억원, 군비 27억원)이 투입된다. 군은 약 5.4㏊ 규모의 상습 침수지역에 대해 근본적인 재해위험 해소를 추진, 주민 안전 확보는 물론 쾌적한 생활환경 조성에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

정종복 군수는 "방곡지구는 주민들이 오랫동안 불편을 겪어온 대표적인 침수지역"이라며 "사업을 차질 없이 추진해 군민의 생명과 재산을 보호하고 안전한 정주 여건을 마련하겠다"고 말했다.

이번 정비사업은 기장군 역점사업인 '정관 중앙공원 일대 우수유출저감시설 설치사업'과 연계돼 침수 피해 예방에 시너지 효과를 낼 전망이다.





이 사업은 2024년 행안부 공모사업에 선정돼 총 478억원(국·시비 278억원, 군비 200억원)이 투입된다. 지하 2층 규모의 복합 저류시설을 정관 중앙공원 내에 조성해 집중호우 시 약 3만7500㎥의 빗물을 저장할 수 있도록 설계, 좌광천 인접 도심지 침수 피해 저감에 크게 기여할 것으로 기대된다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

