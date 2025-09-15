김진태 지사 "단비에도 가뭄 비상…강릉 용수 확보 총력"

김 지사 "단비 왔지만 방심은 금물" 기자간담회

주말 강릉지역 100mm 넘는 비 저수율 16.3%

남대천 용수 개발 펌프 용량 증설·도암댐 방류 등 용수 확보 중

연일 계속되는 가뭄으로 고통받던 강릉 지역에 지난 주말 모처럼 단비가 내리면서 가뭄 해갈에 대한 기대감이 높아지고 있다. 그러나 강원특별자치도 김진태 지사는 아직 안심하기 이르다며 재난사태 대응을 지속하고 추가 용수 확보에 총력을 기울이겠다고 밝혔다

김진태 강원특별자치도지사는 15일 기자간담회를 통해 강릉지역의 가뭄 대응 상황을 설명하고 있다. 강원특별자치도 제공

김 지사는 15일 기자간담회를 통해 강릉 지역의 가뭄 대응 현황을 발표했다.

주말 사이 강릉 지역에 100㎜가 넘는 비가 내리면서, 강릉시민의 주요 식수원인 오봉저수지의 저수율은 지난주 금요일 11.5%에서 이날 오전 9시 기준 16.3%까지 상승했다. 특히 상류 지역의 빗물이 저수지로 유입되는 데 시간이 소요되는 만큼, 당분간 저수율은 더 오를 것으로 전망된다.

도는 이번 가뭄 사태에 대응하기 위해 다각적인 노력을 기울여왔다.

도는 지금까지 용수 확보를 위해 ▲남대천 용수를 개발해 오봉저수지까지 5877t 공급 ▲남대천 지하수 관정 개발로 홍제정수장까지 2000t 공급 ▲대용량포 방사시스템을 활용, 남대천 임시 취수장에서 홍제정수장까지 5740t을 공급 ▲군부대·소방 등 총 513대의 차량을 투입해 9408t 운반 급수 등 하루 평균 약 3만~3만8000t의 수원을 확보해 왔으며, 금일 확보 예상량은 약 4만4000t이다.

도는 또한, 신속한 대응을 위해 지휘부 현지 순환 근무를 실시하고 있으며, 9월 10일부터는 민생지원본부를 가동해 병입수 나눔, 급수차 지원, 취약계층 보호, 소상공인 지원 등 종합적인 민생 대책을 추진하고 있다.

앞으로는 강릉시와 협력해 남대천 용수개발사업 펌프 용량 증설, 도암댐 방류, 사천저수지 유입, 남대천 하상 정비 등을 통해 추가로 홍제정수장에 용수를 공급할 수 있도록 펌프와 관로 보강도 추진할 계획이다.





김진태 지사는 "주말에 강릉에 모처럼 비다운 비가 내려 저수율이 당분간 더 오를 것으로 기대된다"며 "그러나 아직 충분한 양은 아니므로 재난사태 대응을 지속적으로 유지하고 추가 용수확보에도 최선을 다하겠다"고 전했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

