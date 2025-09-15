광주-대구시, 달빛동맹으로 국정과제 '공동 대응'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

초광역SOC·AI·문화관광·사회안전망 등 논의

국비확보·제도개선…달빛철도사업 협력 강화

광주시는 15일 시청에서 대구시와 달빛동맹 공동과제 발굴을 위한 실무회의를 갖고, 초광역SOC·AI·문화관광·사회안전망 등 15개 과제에 대해 논의했다. 광주시 제공

AD

광주시와 대구시가 '달빛동맹'을 통해 이재명 정부의 국정과제와 연계된 지역 상생발전을 위한 협력을 강화한다.

광주시는 15일 시청에서 대구시와 달빛동맹 공동 협력과제 발굴과 향후 추진 방향에 대해 실무회의를 가졌다. 이날 회의에서 양 도시는 ▲초광역 SOC ▲인공지능(AI) 첨단산업 ▲문화관광 개발 ▲사회안전망 강화 ▲균형성장 거점 등 5대 분야 15개 공동 협력과제를 중심으로 심도 있게 의견을 교환했다.

특히 이재명 정부의 국정과제와 연계해 ▲광주·대구 AX 혁신거점 조성을 위한 국비 반영 건의 ▲인공지능(AI) 융합 핵심인재 공동 양성 ▲소재·부품·장비 특화단지 연계사업 공동 발굴 ▲'5극3특'의 전략 실현을 위한 공공기관 2차 이전 등을 집중 논의했다.

또 오랜 숙원사업인 달빛철도건설사업 예비타당성조사 면제 확정을 위해서도 공동 노력할 계획이다. 시는 오는 17일 국회에서 달빛철도 경유 시·도지사 및 지역 국회의원 등과 '예비타당성 조사 면제 확정' 촉구 공동선언문을 발표하고, 정부의 적극적인 관심을 촉구할 예정이다.

양 도시는 이번 회의 결과를 바탕으로 면밀한 검토를 거쳐 향후 협력과제를 확정하고, 국비 확보와 제도 개선 등 공동 대응을 이어가기로 했다. 시는 이번 논의를 통해 달빛동맹 협력의 추진 기반을 다졌으며, 앞으로도 대구시와 긴밀히 협력해 지역 상생발전 모델을 확산해 나갈 계획이다.

이병철 광주시 기획조정실장은 "광주와 대구는 오랜 시간 상생과 신뢰를 바탕으로 '달빛동맹'을 이어오고 있다"며 "이번 논의는 국정과제와 연계한 협력 모델을 구체화하는 과정으로, 국가 균형발전 정책의 가시적 성과로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





AD

오준혁 대구시 기획조정실장은 "오늘 회의는 양 도시의 굳건한 달빛동맹이 한층 더 강화되는 출발점이 될 것이다"며 "이재명 정부의 국정 목표인 균형발전에 기여하고, 인공지능(AI) 대전환 및 초혁신 경제를 선도해 나가도록 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>