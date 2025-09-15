정철 전남도의원 "농촌유학 93.8% 가족형…머물 곳 없어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남도의회 정철 의원(더불어민주당·장성1)이 농산어촌 유학의 안정적 운영을 위해 거주시설 확보가 시급하다고 주장했다.

정 의원은 지난 11일 열린 제2차 교육위원회 전남도교육지원청 업무보고에서 "전남 농산어촌 유학은 2021년 82명을 시작으로 현재 356명까지 늘어났지만, 현장에서는 여전히 거주시설 부족과 불편으로 어려움을 겪고 있다"고 말했다.

이어 "특히 대부분의 유학생이 가족체류형인 상황에서 실제 거주 가능한 시설이 부족하면 유학 정책의 실효성을 담보할 수 없다"고 지적했다.

전남도교육청에 따르면 전남 농산어촌 유학에 참여하는 학생 중 보호자와 함께 생활하는 '가족체류형' 비율은 2021년 78.8%에서 2025년 93.8%로 최근 5년간 15%포인트 증가했다.

정 의원은 "거주 여건 개선을 위한 전남도의 농산어촌 유학 활성화 지원사업이 2023년 종료되면서 제도적 기반도 사라진 상황이다"며 "전남도와 각 지자체가 협력해 유학 가족의 안정적인 정착을 도울 수 있는 시설 확보에 적극 나서야 한다"고 강조했다.

또 "농산어촌 유학 후 복귀한 학생들이 제2의 고향으로서 유학 지역과 지속해서 교류할 수 있도록 해야 한다"며 "도시 학생들은 유학을 통해 배운 자연 친화적 생활을 이어가고, 농촌 지역은 이들을 관계인구로 편입해 작은 학교 살리기와 지역사회 활력 회복으로 연결할 수 있다"고 덧붙였다.

정 의원은 2026학년도 1학기부터 시행되는 가족체류형 농산어촌 유학생 체재비 확대 지원(가구당 월 30만~50만원)에 대해 환영의 뜻을 밝히며 "재정 지원과 함께 유학 가족이 안정적으로 거주할 수 있는 시설이 확충돼 농산어촌 유학이 더욱 활성화되길 바란다"고 말했다.





이에 문태홍 정책국장은 "거주시설 확보 문제에 깊이 공감한다"며 "전남도, 관련 지자체와 협력해 해결 방안을 마련하도록 최선을 다하겠다"고 답했다.





