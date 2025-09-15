AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

항일독립운동 정신 체감

역사적 의미 되새겨

경남 창녕군청소년수련관은 청소년 30명을 대상으로 창녕군 일대에서 1박 2일 역사 체험 프로그램을 운영했다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 광복 80주년을 맞아 항일독립운동의 정신을 체감하고 역사적 의미를 되새길 수 있도록 기획됐다.

창녕군청소년수련관, 광복 80주년 기념 역사체험 프로그램 운영. 창녕군 제공

AD

참가 청소년들은 영산 호국공원을 시작으로 독립기념관과 서대문형무소 역사관, 대한민국임시정부 기념관을 견학하며 순국선열들의 희생과 임시정부의 활동을 깊이 있게 배우고, 소감 발표를 통해 자신의 생각을 공유하는 시간도 가졌다.





AD

이재규 관장은 "이번 체험은 청소년들이 지역과 국가의 역사를 올바르게 인식하고 애국정신을 계승하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 청소년들이 우리 역사를 생생하게 배울 수 있도록 현장 중심의 다양한 프로그램을 지속해서 추진하겠다"고 말했다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>