양주시, 천만송이 천일홍 축제 연계 '관광상품' 출시

보랏빛 가을은 양주에서

경기 양주시(시장 강수현)가 올가을 문화와 자연이 어우러진 특별한 관광상품을 마련해 수도권 시민들을 맞이한다.

'천만송이 천일홍축제' 포스터. 양주시 제공

오는 26일부터 28일까지 당일로 진행되는 대표 상품은 바로 '천만송이 천일홍축제 미술관투어'다.

양주를 대표하는 가을축제와 미술관, 역사유적지를 한데 엮어낸 프로그램으로 참가자들에게 잊지 못할 가을여행의 추억을 선사할 예정이다.

여행은 대곡역과 의정부역에서 교외선 기차로 출발해 ▲양주시립 민복진·장욱진 미술관 도슨트 투어 ▲양주시립 회암사지 박물관 탐방▲천만송이 천일홍축제장 꽃 관람으로 이어진다.

하루 동안 예술의 감동, 역사의 깊이 그리고 가을 꽃의 아름다움을 동시에 경험할 수 있는 원데이 코스다.

특히 '양주 천만송이 천일홍 축제'는 2025년 경기대표관광축제에 선정된 행사로 전국 최대 규모의 천일홍 군락지에서 보랏빛 꽃물결이 끝없이 이어지는 장관을 감상할 수 있다.

여기에 한국 근현대 미술의 거장 민복진·장욱진 작가의 작품세계와 조선 왕실의 숨결이 깃든 회암사지 탐방까지 더해져 여행의 품격을 높였다.

또한, 시는 평소 시민과 관광객에게 큰 호응을 얻고 있는 양주시티투어도 가을 축제에 맞춰 확대 운영한다.

대표 코스인 천일홍 축제 코스는 교대역을 시작으로 ▲용산역 ▲양주역을 경유하며 ▲관아지·향교 탐방 ▲회암사지 박물관 ▲천일홍 축제장을 방문 후 양주역·장암역·창동역 하차로 마무리된다.

하루에 역사·문화·축제를 모두 즐길 수 있도록 알차게 구성된 것이 특징이다.

시는 이번 기차여행과 시티투어를 통해 관광객들에게 더욱 편리한 이동수단과 다채로운 체험을 제공함으로써 "가을엔 양주로"라는 새로운 관광 이미지를 정착시켜 나간다는 계획이다.

홍미영 문화관광과장은 "예술과 역사, 꽃이 어우러진 특별한 가을여행을 통해 양주의 매력을 널리 알리고 수도권 시민들이 다시 찾고 싶은 관광도시로 자리매김하겠다"고 밝혔다.





한편, 예약 및 일정 등 기타 자세한 사항은 '코레일관광개발 누리집'에서 '교외선'을 검색해 확인할 수 있으며 시티투어 상품은 '코리아레일투어 누리집' 또는 전화를 통해 예약할 수 있다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

