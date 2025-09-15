동명대 작업치료학과-이든청각언어발달센터, 아동 발달 지원 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

감각통합·청능·언어치료 연계… 학생 현장학습 기회 확대

동명대학교(총장 이해우) 작업치료학과(학과장 조승현)는 지난 12일 이든청각언어발달센터(센터장 김나연)와 아동 발달 지원 강화를 위한 업무협약을 체결했다.

이 협약은 청각언어발달 분야와 작업치료의 전문성을 결합해 아동 발달 지원 서비스의 질을 높이고, 전문 인력 양성에 기여하기 위해 추진됐다.

이든청각언어발달센터는 청각장애·언어발달 지연 아동을 대상으로 감각통합치료, 청능훈련, 언어치료 등 통합적 서비스를 제공하는 전문 기관이다. 협약에 따라 동명대 작업치료학과 학생들은 해당 기관에서 실습과 현장 학습 기회를 확보해 다학제적 역량을 강화할 수 있게 됐다.

조승현 학과장은 "학생들이 청능훈련과 언어치료가 융합된 현장을 직접 경험함으로써 전문성을 높일 수 있는 계기가 될 것"이라고 강조했다.

김나연 센터장도 "다양한 치료 영역이 융합된 환경에서 학생들이 포괄적인 아동 발달 지원 능력을 갖춘 작업치료사로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





동명대 작업치료학과는 다양한 전문 기관과의 협력을 확대해 현장 중심 교육을 강화하고 다방면의 역량을 갖춘 우수 작업치료 인력 양성에 힘쓸 계획이다.

동명대 작업치료학과가 이든청각언어발달센터와 아동 발달 지원 업무협약을 체결하고 있다. 동명대 제공

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

