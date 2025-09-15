박원종 전남도의원, 도내 '그린스마트스쿨' 추진 상황 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"의견 다양해도 원칙·정석대로 추진이 답"

"설계·시공 지연되면 비용 늘고 공간 축소"

전남도의회 박원종 의원(더불어민주당·영광1)은 최근 그린스마트스쿨 사업의 차질 없는 추진을 위해 전남도교육청의 적극적인 관리를 주문했다고 15일 밝혔다.

박 의원은 지난 11일 전남 도내 교육지원청 업무보고에서 그린스마트스쿨 추진 상황을 점검하며 이같이 말했다. 그린스마트스쿨은 노후화된 학교를 친환경적이고 첨단 기술을 활용한 학습 환경으로 전환하는 국가사업이다.

박원종 전남도의원.

AD

박 의원은 "사업 추진 과정에서 의견이 다양할 수 있고 협의가 힘들 수도 있지만, 그럴수록 원칙과 정석대로 가는 것이 답이다"며 "특히 교육청과 교육지원청은 우리 학생과 학부모의 목소리가 존중받을 수 있도록 적극 나서야 한다"고 밝혔다.

이어 "교육환경 개선을 위한 국가적 사업인 그린스마트스쿨이 설계·시공 과정에서 지연되면 공사비가 늘고 교육 공간이 줄어들 수 있다"며 "좋은 취지로 시작한 사업인 만큼 관리에 만전을 기해야 한다"고 덧붙였다.





AD

그러면서 "그린스마트스쿨 사업이 어려움에 부딪히지 않도록 도교육청은 세심한 관리로 학생들이 안전하고 쾌적한 공간에서 배움에 전념할 수 있도록 힘써야 한다"고 강조했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>