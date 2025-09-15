금융지주 회장 만난 이억원 "손쉬운 영업 벗어나 생산적금융 전환해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이억원 금융위원장, 8대 금융지주 회장 간담회

생산적금융, 소비자중심금융, 신뢰금융 등 당부

이억원 신임 금융위원장이 15일 정부서울청사에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 연합뉴스

AD

이억원 금융위원장은 15일 오후 서울 중구 은행회관에서 8대 금융지주 회장과 간담회를 열고 생산적 금융, 소비자 중심 금융, 신뢰 금융 등 세 가지 금융으로 대전환을 주문했다.

생산적 금융과 관련해 이 위원장은 "이제 금융이 첨단산업, 벤처·혁신기업, 지역경제, 재생에너지 등 보다 생산성이 높은 새로운 영역으로 자금을 공급하고 한국 경제의 미래를 바꿔나가야 할 시점"이라며 "조만간 금융권, 금융 수요자, 전문가 등이 함께하는 자리를 마련해 생산적 금융의 세부 과제를 구체화할 것"이라고 말했다.

소비자 중심 금융으로의 대전환과 관련해서는 "자율적·선제적인 채무조정과 서민금융상품의 공급 등에 앞장서는 포용성이 필요하다"며 "고객인 금융수요자를 경영의 중심에 두고 영업의 전 과정과 내부통제를 꼼꼼하게 살피는 각고의 노력이 병행돼야 한다"고 당부했다.

신뢰 금융과 관련해서는 "철저한 리스크 관리를 당부하면서 특히 가계부채 관리, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 연착륙, 제2금융권 연체율 안정화와 취약한 주력산업의 사업재편 등이 중요하다"고 밝혔다.

금융감독체계 개편 과정에서는 금융회사와 금융소비자의 불편이 발생하지 않도록 각별히 노력할 것이라고 약속했다.





AD

이 위원장은 "현행 통합형 감독체계에서 벗어나 정책과 감독이 분리되고 건전성 감독과 소비자 보호를 전담 감독기관이 맡는 새로운 체계로 개편될 것"이라고 설명했다. 이어 "이번 감독체계 개편이 과거 회귀가 아니라 정책은 보다 정책답게 감독은 보다 감독답게 기능하고 건전성과 소비자 보호의 상충을 해소하는 미래지향적 개편이 돼야 한다"고 강조했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>