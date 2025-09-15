춘천시, 시민 건강·소통 이끄는 생활태권도 광장서 시작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

15일 지하도상가 중앙광장에서 첫 수업 열려

하반기 태권체조·다이어트 태권도·태권무 등

프로그램 확대…세대 간 교류·지역 공동체 활성화 기대

강원도 춘천시(시장 육동한)가 시민들의 건강과 세대 간 소통을 위해 태권도의 일상화를 본격 추진한다.

지하도상가 광장서 생활태권도. 춘천시 제공

춘천시체육회와 춘천레저·태권도조직위원회는 15일 춘천지하도상가 중앙광장에서 '시민태권도 광장사업' 시범 운영을 진행했다. 이번 시범 운영에는 춘천남부노인복지관 어르신 20여 명이 참여해 기본동작, 품새, 체력 단련 등 생활 태권도의 다양한 프로그램을 체험했다. 앞으로는 누구나 쉽게 참여할 수 있는 프로그램으로 구성해 지역 주민들의 자연스러운 참여와 관심을 유도할 계획이다.

시민태권도 광장사업은 △시민 건강 증진 △세대 간 소통 △지역 공동체 활성화를 목표로 하고 있다. 노인과 청소년 등 다양한 계층이 함께 어울릴 수 있는 생활체육 프로그램으로 확장 가능성이 크다.

시는 지난 6월 9일 '온 시민이 즐기는 태권도 도시'를 비전으로 춘천태권도 시민협의체를 출범했다. 현재 행정복지센터와 노인복지관, 고등학교에서 태권교실 프로그램을 운영 중이다.





춘천시 관계자는 "태권도의 전통적 가치와 현대적 생활체육의 장점을 결합해 온 세대가 즐길 수 있는 프로그램을 만들겠다"며 "시범 운영을 시작으로 정기 프로그램 편성과 시민 대상 확대 운영을 통해 태권도가 일상 속에 스며들도록 추진하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

