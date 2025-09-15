한국 노동생산성 OECD 37개국 중 24위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국생산성본부, 노동생산성 국제비교 결과 발표

한국의 노동생산성이 경제협력개발기구(OECD) 37개국 중 24위인 것으로 집계됐다.

한국생산성본부(KPC)는 이 같은 내용을 담은 '노동생산성 국제비교' 보고서를 15일 발표했다. 이번 연구는 국제 비교를 통해 한국의 노동생산성 현황과 구조적 한계를 파악하고 개선 과제를 제시해 국내 경제 주체의 노동생산성 통계의 활용도를 높이기 위해 수행됐다.

연구 결과에 따르면, 2023년 기준 한국의 시간당 노동생산성은 51.1달러로 OECD 국가 37개국 중 24위를 기록했다. 이는 미국(83.6달러) 대비 61.1%, 독일(83.3달러) 대비 61.3%, 일본(51.0달러) 대비 100.1% 수준에 해당하며, 주요국 대비 생산성 격차는 지속적으로 축소 중이다.

1인당 노동생산성은 9만5351달러로 OECD 국가 37개국 중 21위를 기록했다. 시간당 노동생산성에 비해 상대적으로 높은 순위다.

제조업의 1인당 노동생산성은 15만8335달러로 OECD 국가 중 6위이며, 서비스업은 7만5225달러로 27위를 기록했다. 제조업은 OECD 평균 대비 122.0%로 높은 편이나, 서비스업은 OECD 평균 대비 68.9%로 낮은 수준으로 나타났다. 우리나라의 서비스업 노동생산성은 제조업 대비 49.4% 수준으로 이런 격차는 아일랜드를 제외한 OECD 국가 중에서 가장 큰 것이다.

한국의 노동생산성이 OECD 중하위권에 머무는 이유는 서비스업 경쟁력 부족과 무형자산 투자 미흡 등 자본투자의 불균형 때문으로 나타났다. 제조업 생산성은 OECD 평균 이상이지만, 서비스업은 전통 대면업종 비중이 높고 금융·ICT·전문서비스 등 고부가가치 부문이 취약해 전체 생산성을 끌어내리고 있다는 분석이다.

또한 한국의 자본투자는 OECD 최고 수준임에도 불구하고 건설·설비 투자에 편중돼 있으며, 무형자산 투자는 선진국 대비 부족해 생산성 전반을 높이는 데 한계가 있다는 점이 지적됐다. KPC 생산성연구센터는 보고서를 통해 대한민국 노동생산성이 향후 10위권으로 도약하기 위해서는 고부가 서비스업 확대, 무형자산 중심의 투자 전환, 서비스 수출 확대 및 글로벌 연계 강화가 필요하다고 강조했다.





박성중 KPC 회장은 "한국의 노동생산성은 지난 10년간 근로시간 단축과 부가가치 증가로 개선됐으나, 서비스업 생산성 정체가 구조적 한계로 지적된다"며 "앞으로는 고부가 서비스업 확대와 무형자산 투자, 글로벌 연계를 통한 수출형 서비스업 육성이 한국이 노동생산성 선진국으로 도약하기 위한 핵심 과제"라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

