광주경총 "2차 소비쿠폰, 산단 인근 우선 사용을"

광주경영자총협회는 오는 22일 민생회복 2차 소비쿠폰 신청을 앞두고 하남·평동·진곡·첨단 산단 등의 회원 기업 인근지역에서 우선 사용을 요청한다고 15일 밝혔다.

소비쿠폰은 3개월의 기한 내에 지역화폐와 신용·체크·선불카드 중 선택해 대중음식점, 편의점, 일반 마트 등 광범위하게 사용된다. 광주경총은 공문, 팩스, 이메일, 문자 등을 활용해 지역경제 활성화를 위한 소비쿠폰 사용 붐 조성에 나선다.

광주경총은 새 정부 들어 경기침체 회복 및 민생 안정을 위해 전 국민을 대상으로 지급한 15만~52만원의 1차 민생회복 소비쿠폰을 회원 기업 인근 상권에서 활용, 많은 소상공인이 다시 일어설 수 있도록 힘을 보탰다.

민생회복 2차 소비쿠폰은 전 국민 90%에 1인당 10만원을 추가 지급하며, 신청 기간은 오는 22일부터 다음 달 31일까지로 사용기한은 11월 30일까지다. 이번에도 1차 때와 마찬가지로 첫 주에는 출생연도 끝자리에 따라 요일제로 신청하게 된다.

신청 방법은 온라인은 카드사, 지역사랑상품권 홈페이지, 앱, 콜센터, ARS 등이며 오프라인은 제휴 은행 영업점, 읍면동 행정복지센터에서 신청한다.

민생회복 1차 때 소비쿠폰 지원금을 가장 많이 사용된 업종은 대중음식점이 40% 이상으로 가장 많이 사용됐고, 그다음으로 마트·식료, 편의점, 병원·약국, 의료·잡화, 학원, 여가·레저 등의 순이었다.

광주경총 관계자는 "854개 광주경총 회원 기업들은 그동안 침체한 동네 상권이 1차 때 많은 홍보와 실천으로 살아나고 위축된 소비 심리도 반전됐다"며 "2차 때도 내수경제 활성화를 위해 가급적이면 회원 기업 주변에서 조속히 사용할 수 있도록 소상공인들에게 힘을 보태겠다"고 말했다.





양진석 회장은 "민생회복 2차 소비쿠폰이 우리 지역 소비 촉진과 경기회복 마중물 역할을 하고, 민생경제가 개선될 것이란 기대감을 키우고 있다"며 "회원 기업들과 동참해 광주시민들이 잘 살 수 있도록 붐 조성에 앞장서겠다"고 강조했다.





