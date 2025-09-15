김동연 "단원고 4·16아카이브 세계기록유산 첫 관문 통과…적극 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 세월호 참사의 기록을 담은 '단원고 4·16 아카이브' 세계기록유산 등재 국내 심사 통과에 대해 내년 최종 등재까지 좋은 소식이 있길 바란다고 밝혔다.

김동연 지사는 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "'4·16 기억교실'에는 수학여행을 떠났던 단원고 2학년 학생들과 선생님들의 마지막 흔적이 그대로 남아있다"며 "단원고 4·16 아카이브가 세계기록유산 등재를 향한 첫 관문을 넘었다"고 전했다.

이어 "저도 2학년 3반 도언이, 6반 영인이 자리에 앉아 편지를 남겼다"며 "아이들 한 명 한 명의 숨결과 얼굴이 생생하게 다가오는 것 같았다"고 덧붙였다.

김동연 경기도지사가 자신의 SNS에 올린 글과 사진

특히 "기억교실은 그리움과 성찰, 공감과 연대의 가치를 담은 공간"이라며 "나아가 생명과 안전이 존중받는 사회를 향한 약속의 공간"이라고 했다.

그러면서 "내년 최종 (유네스코 세계기록유산) 등재 심사에서도 좋은 소식이 있기를 간절히 바란다"며 "지난 2월 첫 삽을 뜬 '4·16 생명안전공원'이 '4·16 아카이브'의 가치를 이어나갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.





한편 이날 단원고 4·16 아카이브는 유네스코 세계기록유산(Memory of the World) 아시아·태평양 지역 목록등재를 위한 국내 심사를 통과했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

