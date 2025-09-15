모아라이프플러스, 대한배드민턴협회 공식 후원사 피랩과 MOU…해외 진출 본격 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

왼쪽부터 피랩 이상윤 대표이사, 모아라이프플러스 윤상호 총괄대표. 모아라이프플러스 제공

글로벌 헬스케어 기업 모아라이프플러스는 대한배드민턴협회 공식 후원사 피랩과 전략적 파트너십 강화를 위한 업무협약(MOU)를 체결했다고 15일 밝혔다.

이번 협약에 따라 모아라이프플러스는 수출용 제품에 대한 제품 기획, 개발, 품질관리, 제품 공급 전반을 담당하고, 피랩은 자사 브랜드 '르피랩'의 사용권을 모아라이프플러스에 부여한다. 모아라이프플러스는 이를 기반으로 르피랩 브랜드를 앞세워 스포츠 마케팅 강화 및 배드민턴 강국인 동남아시아 시장 진출을 본격화할 계획이다.

피랩의 스포츠 스프레이 제품인 '르피랩 피지컬 캄 스프레이'는 최근 대한배드민턴협회 공식 후원으로 선정되며 협약을 체결한 바, 배드민턴 세계 랭킹 1위 안세영 선수 등 국가대표 선수들이 사용하는 제품으로 널리 알려져 있다.

이번 MOU를 통해 모아라이프플러스가 개발하는 뷰티 및 헬스 제품 역시 다양한 스포츠 마케팅 활동이 전개되고 있는 피랩 브랜드 가치와 결합해 글로벌 시장에서 더욱 높은 경쟁력을 확보할 것으로 기대된다.

모아라이프플러스는 R&D 역량과 상품 기획, 품질관리 노하우를 바탕으로 화장품, 뷰티 디바이스 등 스킨케어와 건강식품 등 헬스케어 제품군을 국내는 물론 동남아 등 해외까지 지역별, 타겟별 맞춤형으로 선보일 예정이다.





모아라이프플러스 관계자는 "피랩과의 협력을 통해 기술력과 브랜드력을 갖춘 제품을 제공할 것"이라며 "특히 스포츠와 라이프스타일 트렌드가 빠르게 성장하는 동남아 시장 진출을 본격적으로 추진하고 해외 시장에서도 가시적 성과를 낼 것"이라고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

