디딤365, ‘Open Cloud Platform Summit 2025’서 AI·AX 기반 디지털 전환 전략 제시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

AI·Big Data·DX 전문기업 디딤365(대표 장민호)는 지난 9월 12일 서울 포스트타워에서 열린 'Open Cloud Platform Summit 2025'에 참가해 AI Agent를 중심으로 한 생성형 AI 최신 트렌드와 구축 사례를 발표하며 기업 맞춤형 디지털 혁신 전략을 제시했다.

이번 'Open Cloud Platform Summit 2025'는 "AX 대전환을 위한 AI 클라우드 플랫폼 전략"을 주제로, AI 생태계가 본격적으로 확장되기 위한 필수 기반으로서 클라우드 플랫폼의 역할을 다각도로 조망했다. OPA가 주최하고 OPA 행사조직위원회가 주관한 이번 서밋에는 국회와 정부부처, 공공기관, 산업계, 학계, 개발자 커뮤니티 등 약 500여 명이 참석해 AI와 클라우드 플랫폼 산업의 현재와 미래에 대한 뜨거운 관심을 보여줬다.

디딤365는 행사에서 AI MSP(Managed Service Provider) 역량을 기반으로 고객사의 AI 도입 컨설팅부터 모델 개발·운영·최적화까지 전 주기를 지원하는 전문성을 강조했다. 또한 AX(AI Transformation) 역량을 통해 기업 맞춤형 AI·데이터 전략을 제시하며, 복잡한 업무 환경 속에서도 효율적으로 AI를 도입하고 확산할 수 있는 방안을 소개했다.

또한 발표 세션에서는 디딤365 AI그룹 김용경 상무가 'AI Agent 중심 생성형 AI 최신 트렌드 및 구축 사례'를 주제로, 기업 현장에서 활용할 수 있는 AI Agent 기반 전략과 실제 구축 사례를 소개해 큰 관심을 끌었다. 아울러 클라우드 구축·운영과 보안·컴플라이언스 대응까지 아우르는 클라우드 MSP 전문성도 함께 선보이며, 공공과 민간 부문의 안정적이고 비용 효율적인 디지털 전환을 지원할 수 있음을 부각했다.





AD

디딤365 클라우드부문 탁성범 전무는 "이번 행사는 산업 전반의 디지털 전환을 위한 AI·클라우드 전략을 공유할 수 있는 뜻깊은 자리였다"며, "디딤365는 AI MSP와 AX, 클라우드 MSP 전문성을 결합한 통합 역량을 통해 고객의 디지털 경쟁력을 강화하고, 지속가능한 성장을 지원하는 파트너로서 역할을 다하겠다"고 말했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>