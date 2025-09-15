단원고4·16 아카이브, 유네스코 세계기록유산 국내심사 통과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

단원고등학교 4·16 아카이브가 유네스코 세계기록유산(Memory of the World) 아시아·태평양 지역 목록등재를 위한 국내 심사를 통과했다.

경기도교육청4·16생명안전교육원은 2014년 세월호 참사 후 기록을 수집·보존하고 있는 비영리 민간단체 4·16기억저장소가 주도하고 4·16생명안전교육원이 협력해 공동 추진한 세계기록유산 등록이 국내 심사를 통과했다고 15일 밝혔다.

'단원고 4·16아카이브'는 2014년 세월호 침몰 사고로 희생된 단원고등학교 학생들의 생전 일상과 국민의 추모 활동, 유가족과 생존자들의 회복 노력에 대한 기록을 담고 있다.

단원고4·16아카이브에 있는 단원고의 세월호 탑승 및 운항 일정표

해당 기록물은 시민과 유가족이 민간의 시각에서 사회적 재난의 실상을 기록했고 기록 과정 자체가 재난의 고통과 상처를 치유하고 회복하는 과정이라는 점에서 의미가 있다.

경기도교육청4·16생명안전교육원은 '단원도 4·16아카이브' 목록에 단원고 4·16기억교실 존치에 대한 구술 기록화사업(2021~2023년) 기록을 제출했고 내년 6월 유네스코 세계기록유산 아시아·태평양 지역위원회(MOWCAP) 총회에서 등재 결정을 받기 위해 국가유산청과 적극적으로 소통할 계획이다.





한편 세계기록유산 아시아·태평양 지역목록에 등재된 대한민국 기록유산은 ▲한국의 편액(2016년) ▲조선왕조 궁중현판(2018년) ▲만인의 청원·만인소(2018년) ▲삼국유사(2022년) ▲내방가사(2022년) ▲태안유류피해극복기록물(2022년) 등 6건이다.





