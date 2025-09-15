한화투자증권, 美 주식 애프터마켓 거래시간 1시간 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화투자증권은 미국 주식 애프터마켓 거래시간을 1시간 확대한다고 15일 밝혔다.

한화투자증권은 오는 16일부터 서머타임(현지 기준 매년 3월 둘째 주 일요일부터 11월 첫째 주 일요일까지) 기간 기준 오전 5시부터 오전 7시까지였던 미국 주식 애프터마켓 거래시간을 오전 8시까지로 1시간 확대한다. 서머타임 해제 후에도 기존 오전 6시부터 오전 7시까지였던 애프터마켓을 오전 8시까지 확대 운영한다.

미국 주요 거래소들이 내년 하반기를 목표로 24시간 거래 체제 도입을 추진하고 있는 만큼 이번 거래시간 확대는 미국 주식 투자자들에게 관심을 얻을 것으로 보인다.

한편 최근 개편한 한화투자증권 모바일트레이딩시스템(MTS)은 미국 주식 '인공지능(AI) 토픽 검색', 'AI 뉴스 요약' 등 인공지능 기반 기능을 제공해 미국 주식 투자자들의 정보 접근성과 편의성 증진을 위해 지속적으로 노력하고 있다.





임주혁 한화투자증권 리테일본부 상무는 "고객들이 출근시간에도 여유롭게 미국 주식을 거래할 수 있도록 거래시간 확대를 추진했다"며 "앞으로도 고객 편의성 향상을 최우선으로 두고 서비스 개선을 이어갈 것"이라고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

