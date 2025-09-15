핀다, 사잇돌 대출중개 8월실적 전월比 17%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신용점수 600점대·연령별 40대 최다

핀테크 기업 핀다는 사용자들의 올해 사잇돌 대출 추이를 분석한 결과 지난달 대출 중개 금액이 전월 대비 17.7% 증가했다고 15일 밝혔다.

대출 규제가 본격 시행되기 전인 지난 6월과 비교해도 10.6% 많았다.

사잇돌 대출은 SGI서울보증의 100% 보증을 통해 공급되는 중·저신용자 대상 중금리 정책 상품이다. 은행, 저축은행, 상호금융 등 금융기관에서 취급한다.

핀다는 6월 광주은행 사잇돌 대출 신규 입점을 하는 등 1금융권 중개를 넓혔다. 4~8월 1금융권 사잇돌 약정액은 매달 증가했다.

1금융권 상품이 늘면서 핀다 사용자들의 사잇돌 대출 조건도 개선됐다. 올 1~8월 사잇돌 약정 사용자들의 평균 약정액은 770만원으로 지난해(730만원)보다 약 5.5% 늘었다. 같은 기간 평균 약정금리도 12.1%로 전년 동기(14.4%) 대비 2.3%포인트 낮아졌다.

올해 핀다에서 사잇돌을 받은 사용자들의 평균 신용점수는 744점이었다. 세부 신용점수대별로 보면 900점대 이상 7.2%, 800점대 15.1%, 700점대 32.1%, 600점대 39.9%, 500점대 이하 5.8%였다. 900점 미만 중·저신용자의 비중이 92.8%였다.

연령대별로 보면 20대 11.3%, 30대 29.9%, 40대 35.6%, 50대 20.0%, 60대 이상 3.3%로 10명 중 4명(41.1%)꼴로 20·30대였다. 평균 연령은 42세였다.





이혜민 핀다 공동대표는 "비대면 정책대출상품 수요가 느는 만큼 앞으로도 사잇돌 상품을 입점시키며 금융 취약계층에 힘이 되겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

