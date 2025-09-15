카카오페이 트래블로그 체크카드, 누적발급 30만좌 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해외 트래블로그 혜택·국내 페이머니 연동

카카오페이는 하나카드와 함께 기획한 '카카오페이 트래블로그 체크카드' 누적 발급 수가 30만좌를 돌파했다고 15일 밝혔다.

카카오페이 트래블로그 체크카드 발급률 상승 폭은 크다. 출시 4개월 만에 10만좌가 발급됐고, 이후 4개월 만에 20만좌를 돌파했다. 발급 속도가 크게 빨라지며 2개월 만에 30만좌를 달성했다.

이 카드는 해외에서는 외화 하나머니, 국내에서는 카카오페이머니로 결제되는 구조다.

해외 결제 시 무료 환전(환율우대 100%), 해외이용수수료 및 해외 현금자동입출금기(ATM) 인출 수수료 면제 등 트래블로그 혜택을 누릴 수 있다.

국내에서는 카카오페이머니와 연동 결제 시 카카오페이포인트 적립 등 다채로운 혜택을 제공한다. 기존에 사용하던 모든 금융권 계좌와 자유롭게 연결할 수 있다.

시즌별 테마로 선보이는 한정판 디자인도 인기다. '하르방 라이언', '팬더 춘식이' 디자인으로 출시된 한정판 3탄은 출시 3일 만에 1만장 모두 판매됐다. 카카오페이는 다채로운 디자인의 한정판을 지속 출시할 계획이다.

최근에는 사용자가 카카오페이머니로 신청한 민생회복 소비쿠폰을 카카오페이 트래블로그 체크카드에 연동해 편의성을 높였다.





카카오페이머니로 소비쿠폰을 신청한 사용자는 실물 카드 필요 없는 모바일 간편결제, '카카오페이 트래블로그 체크카드' 중 어떤 방식으로 결제해도 소비쿠폰을 먼저 쓴 뒤 카카오페이머니로 결제할 수 있다.





