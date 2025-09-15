위암 환자 3명 중 1명, 다학제 진료 후 치료 방향 바뀌었다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동남권원자력의학원 성바울 과장… 위암 다학제 진료, 환자 치료에 긍정적 효과 입증

동남권원자력의학원 위장관외과 성바울 과장이 위암 환자 치료에서 다학제 진료의 효과와 환자군 선정 기준 마련의 필요성을 분석한 연구 결과를 발표했다.

이 연구는 '외과의의 관점으로 본 위암 적정성 평가와 관련된 다학제 진료의 적절성：후향적 코호트 연구'라는 제목으로 2025년 4월 대한외과학회지에 게재됐다. 제1저자는 성바울 과장이며, 교신저자는 서울아산병원 위장관외과 유문원 교수다.

다학제 진료는 외과, 내과, 영상의학과 등 다양한 전문의가 환자와 보호자와 함께 치료 방향을 논의하는 방식이다. 이를 통해 △정확한 진단 △치료방법 합의 △치료 결정 시간 단축 △환자 생존율 향상 등 장점이 알려져 있다.

성 과장은 서울아산병원에서 2015년 12월부터 2023년 1월까지 다학제 진료를 받은 위암 환자 142명을 분석했다. 그 결과 29%(41명)는 다학제 논의를 거쳐 기존 치료계획이 변경됐으며 71%(101명)는 기존 계획대로 치료가 진행됐다.

성 과장은 "환자의 3분의 1은 다학제 진료를 통해 치료 방향이 달라지면서 진료의 효용성이 확인됐다"며 "다만 치료계획이 변하지 않은 환자군 중 일부는 불필요한 다학제 진료를 받았을 가능성도 있다"고 지적했다. 이어 "많은 인적·물적 자원이 투입되는 만큼, 효율적 운영을 위한 환자군 선정 기준 마련이 시급하다"고 강조했다.

현재 대한위암학회 치료 가이드라인에도 다학제 진료 관련 내용이 언급돼 있지만, 세부적인 선정 기준은 부재한 상황이다.





동남권원자력의학원은 위암을 포함한 주요 암종에서 활발히 다학제 진료를 시행 중이며, 특히 진행성 위암 환자를 중심으로 효과적 환자군 선별과 진료 모델 최적화에 힘쓰고 있다.

동남권원자력의학원 위장관외과 성바울 과장.

