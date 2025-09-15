미래에셋증권, 미국지수옵션 초단기 상품 '제로데이옵션' 이벤트 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래에셋증권이 제로데이옵션 고객을 위한 '매일 만기, 매일 만나는 기회' 이벤트를 실시한다고 15일 밝혔다.

AD

이번 이벤트는 제로데이옵션 온라인 매매수수료 할인 및 거래지원금 추첨, 거래경험 혜택, 실시간 시세이용료 무료 제공 등 총 4가지 혜택으로 구성돼 있다.

온라인 매매수수료 할인 혜택은 7.5달러에서 미니 S&P500, XSP는 각 계약당 0.99달러로 S&P500, SPXW는 각 계약당 1.99달러의 수수료가 적용된다. 할인 혜택기간은 이벤트 신청 익일부터 2026년 3월 말까지 적용된다.

또한 제로데이옵션 거래 고객 중 추첨을 통해 11월 말까지 누적 기준으로 1000계약 이상 거래 시 300만원 1명, 500계약 이상 거래 시 200만원 2명, 100계약 이상 거래 시 100만원을 3명에게 각각 거래지원금을 지급한다.

제로데이옵션 거래경험 혜택은 이벤트 기간인 9월 15일부터 11월 30일까지 1계약 이상 거래한 고객에게 10달러를 지급한다. 지급 대상은 체결기준 선착순 500명이며 고객당 1회 한정으로 이벤트 완료 후 익월 중순에 지급될 예정이다.

실시간 시세이용료(1.4달러) 무료 제공 혜택도 준비돼 있다. 실시간 시세는 미국주식 옵션도 포함되며(OPRA 시세) 신청 월 포함 2025년 12월 말까지 무료 제공되고 이벤트기간 동안 거래 발생 시 2026년 3월말까지 추가로 무료 제공된다.

미래에셋증권 관계자는 "이번 제로데이옵션 이벤트는 높은 유동성과 짧은 만기 기간을 활용해 미국 시장의 변동성에 대응할 수 있도록 고객의 투자 편의를 높였다"며 "투자 선택의 폭을 넓히기 위한 것으로 다양한 혜택을 제공해 고객 만족도를 높이는데 최선을 다할 것"이라고 말했다.





AD

이벤트에 관한 자세한 사항은 미래에셋증권 홈페이지에서 확인할 수 있다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>