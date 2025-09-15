광주시, 추경예산 2203억원 확정…민생안정·지역경제 회복 집중

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 광주시는 광주시의회 제319회 임시회 제2차 본회의에서 제3회 추가경정예산안 2203억원이 최종 확정됐다고 15일 밝혔다.

이번 추경 예산은 제2회 추경 대비 2203억원이 증가한 총 1조9621억원으로 일반회계 1658억원, 특별회계 545억원이 각각 편성됐다.

주요 사업으로는 ▲민생회복 소비쿠폰 발행 등 지역경제 활성화 분야 704억원 ▲생활체육시설 확충 등 기반시설 조성 분야 233억원 ▲시내버스 공공관리제 및 광역버스 준공영제 운영 등 대중교통 분야 278억원 ▲성남~장호원 자동차전용도로(34억원), 장심리 마을 진입도로 확·포장(15억원) 등 도로망 확충 및 개선 분야 228억원이 포함됐다.





방세환 시장은 "이번 추경은 한정된 재원을 시민 생활 안정과 경기회복, 주요 현안 사업의 차질 없는 추진에 집중했다"며 "앞으로도 계획된 사업들을 신속히 추진해 시민이 체감할 수 있는 '희망찬 변화, 행복도시 광주'를 실현하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





