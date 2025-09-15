광주 AI집적단지 창업동 개소…첫 입주기업 모집

67개 사무공간·회의실 등 창업 인프라 제공
데이터센터·실증장비 지원, 컨설팅·투자 연계
광주 인공지능(AI) 집적단지 내 창업동이 문을 열고 첫 입주 기업 모집에 들어갔다. 광주시와 인공지능산업융합사업단은 15일 "광주 첨단 3지구 AI 집적단지 창업동 입주기업을 상시 모집한다"고 밝혔다.
AI 창업동은 인공지능 기반 창업기업을 집중 육성하기 위해 조성된 공간으로, 67개 사무공간과 회의실·교육실·컨퍼런스홀 등 협업 시설을 갖췄다. 샤워실·헬스장·휴게실·야외체육시설 등 복지공간도 마련돼 쾌적한 업무 환경을 지원한다. 인접한 국가 AI 데이터센터의 GPU 기반 고성능 컴퓨팅 자원, 대형 드라이빙 시뮬레이터 등 특화 장비도 활용할 수 있으며, 광주 소재 기업은 데이터센터 50%, 실증 장비 30% 할인 혜택을 받을 수 있다.
창업 지원 프로그램도 제공된다. 전문가 창업 컨설팅, 기술·IR 멘토링, 투자 유치 연계, 전시회 참가 및 판로 개척 지원, 광주시 및 사업단 연계 사업 참여 기회 등이 포함된다. 입주 신청은 인공지능산업융합사업단 홈페이지에서 가능하다.
오상진 인공지능산업융합사업단장은 "AI창업동은 광주형 창업 생태계의 중심이 될 것이다"며 "유망 스타트업의 적극적인 참여로 광주가 대한민국 AI 창업 허브로 도약하길 기대한다"고 말했다.
