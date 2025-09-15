국립묘지 유골함 물고임에…친환경 유골함 확대키로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보훈부, 15일 종합대책 발표

국가보훈부가 국립묘지 유골함 물 고임 현상에 대응하기 위해 친환경 유골함 사용을 확대키로 하는 등의 대책을 마련했다고 15일 밝혔다.

보훈부에 따르면 최근 전국 12개 국립묘지의 일부 묘역에서 도자기형 유골함 물 고임 현상이 발생했다. 보훈부는 원인 분석을 위해 조경·토목·장례 전문가 5명으로 구성된 자문단을 통해 현지 실태조사를 실시했다.

4.19 국립묘지

조사결과 전문가들은 봉안묘 형태로 땅에 도자기형 유골함을 매장할 경우, 배수시설이 잘 돼 있더라도 호우나 결로 등으로 유골함에 물이 고일 수 있다면서 친환경 유골함 등 안장 방식과 배수시설의 개선이 필요하다는 의견을 제시했다.

이에 보훈부는 유족이 원하는 경우 재안장을 추진한다. 특히 생분해되는 종이 소재의 친환경 유골함으로 재안장할 수 있도록 권장하고, 국립묘지 조성 시 자연장지를 함께 조성해 유족의 안장 선택권을 확대키로 했다. 자연장지란 유골을 친환경 유골함에 넣어 잔디 등의 밑이나 주변에 묻는 묘역 형태다.

보훈부는 이와 함께 석관 사용을 중지하는 한편, 국립묘지 지하 수위 측정과 원활한 배수를 위해 집수정도 설치한다. 또 묘역의 땅속에 자갈과 유공관 등을 매설한 수로 형태의 배수시설인 '맹암거' 설치로 배수시설을 개선한다.





보훈부는 이번 대책과 함께 향후 반기마다 국립묘지 배수 상태를 점검하고 개선 상황에 대한 전문가 조사를 하는 등 관리 체계를 강화할 계획이다. 권오을 보훈부 장관은 "국립묘지 유골함 물 고임으로 인해 유족과 국민께 심려를 끼쳐 드리게 된 점 다시 한번 사과드린다"며 "대책을 철저히 이행해 국가를 위해 헌신하신 분들에 대한 마지막 예우를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

