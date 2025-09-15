금산군, '다온보 홍삼 블렌디드 티 6종 세트' 대상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'제2회 전국 인삼 제품 품평회' 개최

사진=금산군 제공

'제2회 전국 인삼 제품 품평회(2025 K-INSAM AWARDS)'에서 '다온보 홍삼 블렌디드 티 6종 세트'가 대상의 영예를 차지했다.

금산군은 지난 12일 금산다락원 소공연장에서 품평회(2025 K-INSAM AWARDS)를 열고 ▲최우수상 '홍단쉐' ▲우수상 '명원담 이너뷰티 홍삼 석류 콜라겐 젤리 스틱', '우리아이 흑삼스틱' ▲인기상 '모리즘 스칼프 헤어토닉', '가교원 6년근 홍삼정과' 등을 선정했다.

이번 품평회에 전국 각지의 48개의 인삼 제품이 참여해 제품 경쟁력 및 시장 잠재력, 혁신성 및 차별성 등을 평가받았다.

군은 인삼 제품의 품질 향상과 경쟁력 강화를 목표로 소비자 신뢰 확보와 인삼 산업의 발전과 지속 가능한 성장을 도모하기 위해 이 행사를 추진하며 인삼 제품의 품질을 한층 더 높이고 경쟁력을 강화하는 계기를 마련하고 있다.

이번 대회에 참가한 제품들은 독창적인 제품력과 높은 소비자 선호도를 뽐냈으며 전문가와 소비자 55명으로 구성된 평가단은 공정하고 철저한 심사를 진행했다.

수상작들은 소비자들에게 수상작을 직접 체험하고 제품의 우수성을 더 잘 이해할 수 있도록 오는 19일부터 열흘간 열리는 제43회 금산세계인삼축제장의 국제인삼교역전에서 전시될 예정이다.





신영희 인삼약초정책과 담당자는 "이번 행사는 단순한 제품 경쟁을 넘어 세계인삼수도 금산으로서 인삼의 우수성을 전국적으로 알리고 인삼 산업의 지속 가능한 성장을 위한 중요한 발판이 될 것"이라며 "앞으로도 품질 향상 및 브랜드 강화, 소비자 신뢰 구축, 산업 발전 등을 목표로 다양한 사업을 추진할 예정"이라며 "이를 통해 국내 인삼 산업의 글로벌 경쟁력 강화를 도모할 계획"이라고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

