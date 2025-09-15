본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

금감원 勞 "제재심·분조위 지켰다…이찬진 원장, 금융위 설득 지원"

문채석기자

입력2025.09.15 10:10

시계아이콘01분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

勞 "15일 정무위원장 만나고 18일 국회시위"
"정부조직법 패스트트랙 확정이 1차 목표"
국회 시위는 2008년 이후 17년 만에 처음
파업은 최후카드…"하더라도 단독쟁의 유력"

금융감독원 노동조합이 금감원 제재심의위원회(제재심)와 분쟁조정위원회(분조위) 기능을 신설 금융감독위원회에 넘긴다는 정치권 방침을 원래대로 복구했다고 주장했다. 정부조직개편안을 신속처리안건(패스트트랙)으로 올리는 것이 목표라고 밝혔다.


금감원 勞 "제재심·분조위 지켰다…이찬진 원장, 금융위 설득 지원" 정보섭 금융감독원 노동조합 위원장 직무대행(왼쪽 세 번째)을 비롯한 직원 700여명이 15일 오전 서울 영등포구 여의도 금감원 본원 1층에서 금융감독체계 개편에 반대하는 시위를 하고 있다. 이날 시위는 오전 8시20분부터 21분간 진행됐다. 문채석 기자
AD

윤태완 금감원 비상대책위원장(부위원장)은 15일 금융감독체계 개편 반대 시위(검은 옷 시위)에서 "금융위설치법과 각 업권법 개정 작업이 지난주에 진행됐다"며 "금융위의 초기 개탄스러운 수정안을 (이찬진) 원장과 기획조정국 임직원들이 일정 부분 막아냈고, 원상회복 시켰다"고 말했다.


윤 비대위원장은 시위 후 기자들과 만나 임원 중징계 의결을 제외한 제재 권한과 분쟁조정 권한 모두 지켜냈다고 주장했다. 그는 "금융위(신설 금감위)가 제재심과 분조위를 가져간다는 언론 보도가 있었는데, 우리(금감원)가 못 가져가게 막은 걸로 알고 있다"며 "금융위에 분조위가 설치되지 않을 거고 임원 중징계 의결을 제외한 제재 권한도 그대로(금감원 권한) 하게 될 것"이라고 주장했다.


윤 비대위원장은 이 원장이 금융위와의 협의 과정에서 힘을 보탰다고 전했다. 그는 "이 원장이 새벽까지 집에 가지 않고 노력을 많이 했다"며 "실무는 기획조정국이 했지만, 모든 힘은 원장으로부터 나왔다는 걸 인정하지 않을 수 없다"고 설명했다.


노조는 금융위설치법 및 업권법 개편 논의에 임원(원장·수석부원장·부원장·부원장보 등 15인)들이 보다 적극적으로 동참해야 한다고 촉구했다. 앞서 지난 12일 윤 비대위원장은 "금융위 설치법은 사흘 전(9일), 각 금융업법은 바로 다음날(10일) 저녁 졸속으로 금감원에 통지됐다"며 "우리의 주장을 반영시키는 총성 없는 전쟁터에서 임원들이 앞장서서 나서야 한다"고 발언한 바 있다.


이날 노조는 정부조직법 개편안이 패스트트랙에 지정되도록 하는 게 목표라고 강조했다. 패스트트랙으로 지정되면 최장 330일 이내 법안을 처리해야 한다. 당초 예정된 내년 1월2일부터 조직개편을 즉시 시행하는 게 아니라 내년 하반기까지 조직개편 및 후속 작업이 이어질 가능성이 생긴다는 뜻이다.


윤 비대위원장은 "오는 25일 국회 본회의 전까지는 현 집회 일정을 고수하며 의사 표현을 해나갈 예정"이라며 "1차 목표는 정부조직개편 대상에서 (금감원을) 제외하고 법안 패스트트랙을 확정하는 것"이라고 했다.


금감원 勞 "제재심·분조위 지켰다…이찬진 원장, 금융위 설득 지원" 이찬진 금융감독원장이 11일 서울 강남구 네이버스퀘어 역삼에서 열린 '금융감독원장-빅테크 CEO 간담회'에 참석해 모두발언 하고 있다. 2025.9.11 강진형 기자

노조는 정치권과 소통해나가기로 했다. 이날 오전 10시30분 윤한홍 국회 정무위원장을 만나기로 했다고 알렸다. 금소원 분리 신설과 공공기관 지정 반대 등에 관한 서한을 전할 예정이다. 야권뿐 아니라 여권과도 소통할 방침이다. 윤 비대위원장은 "이날은 정무위 수장을 만나는 자리여서 (야당인) 윤 의원을 만나는 것"이라며 "야당이 더 많이 도와준다고 생각하지 않고 정치중립을 고수할 것"이라고 했다.


오는 18일에는 2008년 이후 17년 만에 처음으로 국회 앞에서 시위할 예정이다. 2008년 1월29일 시위는 국회 정문 앞에서 전국민주노동조합총연맹 사무금융서비스노동조합연맹(민주노총 사무금융노조), 투기자본감시센터, 민주노동당과 함께 진행한 바 있다.


1999년 금감원 설립 후 26년 만에 사상 첫 파업 가능성도 열어뒀다. 다만 조합원 투표와 법률 검토 과정 등을 거쳐야 해 오는 25일 국회 본회의 전에 단행하기는 쉽지 않을 것으로 내다봤다.


2008년 파업처럼 특정 정당이나 한국노동조합총연맹(한국노총), 민주노총 등과 함께 진행하긴 어려울 것으로 보인다.


윤 비대위원장은 "2008년엔 금감원 노조가 상급노조 밑에 있었지만 지금은 아니다"며 "단독 파업 가능성이 크고, 대신 그들(상급노조) 스스로 동참하도록 소통 중"이라고 했다. 이어 "감독원 내 처우개선 같은 안건이 아닌 국가 금융감독체계를 전반적으로 뒤흔드는 작업"이라며 "금융위와 법안 실무를 소통하고 패스트트랙을 관철하기 위해 정치권과 소통하는 방향으로 투쟁할 것"이라고 덧붙였다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 이날 이 원장은 오전 8시 본원으로 출근하며 '조직개편 관련 입장'과 '지난 12일 노조와의 대화 후 향후 방침'에 대한 기자들 질문을 받았으나 대답하지 않고 자리를 빠져나갔다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
짝퉁의 공습
  • 25.09.1214:14
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1208:08
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1116:50
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1111:16
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1011:15
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 더 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K-브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로

이슈
9·7 주택공급 확대방안
  • 25.09.0716:52
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시

    정부가 주택공급 대책의 일환으로 관계 기관으로 구성된 조직을 신설하는 등 시장 감독 기능을 강화하기로 했다. 시장 특성상 소수 특이 거래가 적잖은 영향을 끼칠 수 있는 데다 투명성을 낮출 수 있다고 판단해서다. 신설을 검토 중인 조직은 국토교통부를 비롯해 금융위원회, 국세청, 금융감독원 등을 중심으로 한다. 수사 권한을 가진 경찰청도 참여한다. 기획부동산이나 허위매물 등과 관련해 처벌 근거를 마련하는 한편 필요

  • 25.09.0716:28
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"

    김윤덕 국토교통부 장관은 7일 정부가 발표한 '5년간 수도권에 135만가구 공급' 대책과 관련해 "연평균 27만가구로, 매년 1기 신도시가 조성되는 것과 같은 규모"라며 "착공 기준을 도입해 국민이 체감할 수 있는 공급으로 만들겠다"고 밝혔다. 김 장관은 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 부동산관계장관회의 모두발언에서 "수도권의 경우 2022년 이후 위축된 주택 공급이 아직 회복되지 않았다"며 "수도권 주택 부족을 근

  • 25.09.0716:20
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"

    정부가 7일 주택공급 확대 방안을 내놓으면서 정비사업 제도도 전반적으로 손보기로 했다. 15년 이상 걸리는 사업 기간이 주택공급 확대에 제약인 점을 반영, 절차를 간소화해 사업 기간을 최대 3년 이상 줄이겠다는 구상을 내놨다. 국토부 관계자는 "서울 40만가구를 포함해 수도권에 지정된 정비구역이 총 68만가구로 1기 신도시의 2배 규모"라며 "이 물량이 신속히 공급돼 국민이 체감할 수 있도록 사업 기간을 최대한 단축하고

  • 25.09.0715:28
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다

    정부가 7일 발표한 주택공급 확대방안에서 눈에 띄는 건 과거 공급기준을 통상 '인허가'로 삼다가 '착공'으로 바꾼 부분이다. 사업시행자가 관청으로부터 인허가를 받은 후에도 시장 상황 등에 따라 사업 시점이 제각각인 탓에 일선 국민이 체감하는 것과 괴리감이 있다는 판단이 작용했다. 김윤덕 국토교통부 장관은 이날 부동산 관계장관회의 후 브리핑에서 "그간 개별 사업의 단편적 공급 목표를 제시하거나 체감도 낮은 인허가

  • 25.09.0715:00
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공

    한국토지주택공사(LH)가 수도권에 조성한 택지를 민간에 파는 대신 직접 주택사업을 하기로 했다. 비주택용지를 용도 전환하는 방식도 적극적으로 활용한다. 기존 공공택지에서는 인허가 등을 단축해 사업속도를 높인다. 노후 공공임대나 공공청사를 재건축하는 한편 학교용지·유휴부지 활용도를 높이기 위해 제도를 손본다. 사업을 더디게 했던 규제를 완화하고 자금조달을 돕는 등 민간 주택공급 여건도 개선하겠다는 계획이다.

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기