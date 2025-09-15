냉동창고서 사투 벌이던 中 여성…'귀 밝은' 배달기사가 살려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영하 20도 냉동창고서 사투…배달기사가 살려

장비 점검과 안전 규칙 준수 필요성 일깨워

중국에서 냉동창고에 갇혀 목숨을 잃을 뻔한 여성이 지나가던 배달 기사의 도움으로 극적으로 구조됐다.

냉동 창고에 갇힌 여성(오른쪽)과 구해준 배달 기사. SCMP

12일 홍콩사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 후난성에서 물류 회사를 운영하는 천모씨는 지난달 31일 오후 냉동창고에 홀로 들어가 창고를 정리하는 작업을 하던 중 문이 잠겨 갇히는 사고를 당했다. 당시 그는 여름옷 차림에 휴대전화도 갖고 있지 않았으며 비상 스위치도 고장 나 구조 요청이 어려웠다. 창고 내부 온도는 영하 20도로 설정돼 있어 장시간 버틸 수 없는 상황이었다.

천 씨는 문이 열리지 않아 무거운 상자를 들이치고 슬리퍼로 문을 두드리며 구조를 애타게 요청했다. 마침 근처를 지나던 20대 배달 기사 류 씨가 이 소리를 듣고 다가와 문을 열어주면서 천 씨는 약 20분 만에 극적으로 구출됐다. 배달 기사는 "배달 업무 특성상 주변 환경에 민감하게 반응하는 습관이 있다"며 구조 소리를 들은 상황을 설명했다.

사건 당시 천 씨는 온몸이 얼어붙은 상태였으며 회복하는 데 두 시간이 걸린 것으로 전해졌다. 그는 "무엇보다 아이들이 먼저 떠올랐다"며 "누구도 듣지 못했다면 분명 얼어 죽었을 것"이라고 당시 심정을 털어놨다.

천 씨는 붉은 깃발, 꽃, 음식, 선물. 돈 등 중국식 감사 표시와 함께 회사 지분까지 제안하며 배달 기사에게 깊은 고마움을 전했다. 사건을 접한 현지 누리꾼들은 "그녀뿐 아니라 가족의 삶까지 구했다", "안전 수칙을 지키는 것이 얼마나 중요한지 보여주는 사례"라는 반응이 이어졌다.





이번 사건은 냉동창고와 같은 특수 시설에서 정기적인 장비 점검과 안전 수칙 준수가 얼마나 중요한지를 보여주며 작은 부주의가 자칫 큰 인명 피해로 이어질 수 있음을 다시 한번 일깨워 주고 있다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

