제론셀베인, 'PDRN 핸즈온 코스' 성황리 마무리

전문의약품 생산 기업 제론셀베인은 'PDRN 토탈 핸즈온 코스'를 성황리에 마무리했다고 15일 밝혔다.

이번 세미나는 자사의 핵심 원료인 폴리데옥시리보뉴클레오타이드(PDRN)의 임상적 활용 가능성을 의료 전문가들과 공유하고 치과 분야의 재생의학 이론과 실습을 접목해 실전 임상 테크닉의 기회를 제공했다.

세미나에서는 PDRN에 대한 다양한 논의와 교류가 이뤄지며 다수의 치과 전문의와 관계자가 참석해 '셀베인주'의 효능을 확인할 수 있었다는 게 회사 측 설명이다.

연자로는 임종원 베스트치과 원장, 설원석 애플치과 원장, 윤종일 PDRN 면역재생치의학연구회 부회장 및 연치과 원장, 이덕원 더원구강외과 원장, 김형준 OFP구강내과치과 원장, 권용대 경희대학교치과병원 교수, 이선정 연세SK치과 원장이 나섰다.

각 연자는 ▲PDRN의 치과 임상 활용 증례 ▲당신도 할 수 있는 CASE! 최소의 장비로 최대의 효과 ▲PDRN의 이해와 치과 임상 그리고, 골면역학 Part. 1, 2 ▲PDRN을 이용한 MRONJ 치료 ▲턱관절 질환의 병태생리 및 PDRN 주사치료법 ▲PDRN pressure lift for transcrestal approach ▲치과 미용의 시작: PDRN 활용하기를 주제로 적용 가능한 지식과 노하우를 공유했다.

이번 세미나에서는 'PDRN 핸즈온'과 더불어 '턱관절 장애(TMD) 핸즈온'과 '스킨 핸즈온' 세션을 추가해 보다 폭넓은 임상 응용 가능성을 공유하며 전문성을 심화하는 자리를 가졌다.





윤종일 PDRN 면역재생치의학연구회 부회장은 "이번 세미나는 치과 임상 형장에서 PDRN의 활용 가능성을 확인하는 동시에 턱관절 및 피부 분야로의 확장 가능성까지 모색한 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 의료진의 역량 강화와 환자 치료 수준 제고를 위해 다양한 학술 활동을 이어갈 계획"이라고 전했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

