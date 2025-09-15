용인시, 지곡~상하동 도시계획도로 개통

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이동거리 1.7㎞ 단축…보행자·자전거 겸용도로 마련

경기도 용인시는 기흥구 지곡동과 상하동 지석마을을 연결하는 '용인도시계획도로 중3-180호'를 전면 개통했다고 15일 밝혔다.

용인 지곡동과 상하동을 잇는 도시계획도로. 용인시 제공

이번 도로 개통으로 차량은 지곡동의 지곡초등학교 사거리에서 상하동으로 곧바로 진입할 수 있게 됐다. 이전에는 두 지역을 오가려면 한국민속촌 일원에서 사은로를 이용해 용인시청 방면으로 이동한 후 효자병원 일원에서 중부대로로 진입해야 했다.

시는 새 도로 개통으로 두 지역 간 이동 거리가 1.7㎞ 단축돼 시민들의 교통편의가 크게 증진될 것으로 기대했다.

총 80억원이 투입돼 건설된 이 도로는 연장 718m, 폭 12m의 2차로 왕복 도로다. 도로에는 보행자·자전거 겸용도로가 설치돼 차량뿐 아니라 보행자와 자전거가 안전하게 이동할 수 있는 환경도 조성됐다.





이상일 시장은 "도로 개통으로 지곡동과 상하동은 물론이고 두 지역 주변의 교통을 원활하게 할 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

