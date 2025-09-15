자이가이스트, 18층 철골 모듈러 기술 국토부 공업화주택 인정 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구조체는 철제, 벽체·골조 등 전 영역 모듈화

기술 난제였던 '3시간 내화' 기준도 충족

GS건설의 국내 모듈러 주택 자회사 자이가이스트는 자체 개발한 철골 모듈러 공동주택 기술이 국토교통부의 공업화주택 인정을 획득했다고 15일 밝혔다.

AD

자이가이스트는 철골 모듈러 기술로 공동주택 18층까지 적용할 수 있는 기술 인정을 받았다. 현재까지 철골 모듈러 기술로 국토교통부의 공업화주택 인정을 받은 최대 층수는 12층이었다.

국토교통부의 공업화주택 인정은 주택법과 주택건설기준 등에 관한 규칙에 따라 표준화된 생산공정으로 품질, 안전, 내구성을 충족하는 모듈러 주택에 부여하는 국가 공인 제도다. 이번 국토부 기술 인정은 고층 철골모듈러 공동주택의 가능성을 한 단계 더 높였다는 점에서 의미가 크다.

자이가이스트의 철골모듈러 공동주택 기술은 기둥과 보 등 구조체는 철제로, 나머지 골조, 바닥, 벽체, 천장은 콘크리트 슬래브, 석고보드 등의 자재를 조합해 전체 영역을 모듈화한 시스템이다. 특히 고층 모듈러 주택 상용화의 기술적 어려움으로 꼽히던 3시간 내화 기준을 충족했고, 고층 철골 모듈러 주택 안전에 대한 신뢰도를 높였다.

이윤호 자이가이스트 대표는 "이번 국토교통부 인정을 통해 철골 모듈러 주택이 공동주택 분야에서 보다 폭넓게 활용될 수 있는 기반을 마련했다"며 "앞으로도 안전성과 품질을 최우선으로 해 지속 가능한 주거공급 방안으로 모듈러 건축을 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





AD

자이가이스트는 충남 당진에 모듈러 전용 생산공장을 두고, 모듈러 설계부터 제작, 시공까지 전 과정을 체계화했고, 연구개발을 통해 철골 모듈러 공동주택 구현에 필요한 기술을 개발해 왔다. 내화 구조, 층간 소음 차단, 차음 성능 확보 등 모듈러 품질 강화 기술과 에너지 저감을 위한 기술도 확보했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>