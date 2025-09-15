AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

15일부터 1만8000원 이상 주문 시

횟수 제한 없이 3000원 할인

신규 가맹점·지역화폐 혜택까지

경기 파주시는 15일부터 공공배달앱 '배달특급' 이용 활성화를 위해 대규모 할인권 제공 행사를 진행한다.

파주시, 공공배달앱 ‘배달특급’ 무제한 할인권 제공. 파주시 제공

이번 행사는 파주시가 배달특급과 협력해 물가 상승과 경기 침체로 어려움을 겪는 시민과 소상공인 모두에게 실질적인 혜택을 제공하기 위해 마련됐다.

현재 파주시에 있는 3천여 개 배달특급 가맹점에서 1만8000원 이상 주문 시 1회당 3000원 할인권을 예산 소진 시까지 횟수 제한 없이 사용할 수 있다. 또 배달특급 내 업체가 지역화폐 가맹점인 경우 할인권 혜택과 더불어 파주페이 10% 추가 특전(인센티브) 혜택까지 동시에 받을 수 있다.

'배달특급'은 민간 배달 중개망(플랫폼) 대비 낮은 중개수수료와 다양한 혜택을 제공해 지역 소상공인의 경쟁력을 높이고 있다. 파주시는 이번 무제한 할인권 제공을 계기로 시민들의 사용률을 높이고 신규 가맹점 확대를 통해 공공배달 앱이 지역경제 활성화의 견인차 역할을 하도록 할 계획이다.

김경일 파주시장은 "이번 무제한 할인권 제공이 소비자에게는 실질적인 부담 경감, 소상공인에게는 매출 확대라는 두 가지 효과를 가져올 것"이라며 "앞으로도 공공배달앱 활성화를 위한 다양한 정책 추진과 더불어 어렵게 되살아난 소비 회복 효과 확산에도 노력하겠다"고 말했다.





파주시는 소상공인들의 어려움을 극복하기 위해 작년 62개소 운영 중인 착한가격업소를 올해 81개소까지 확대할 계획이며, 파주시와 하율디앤씨(주)·하나은행·경기신용보증재단과 체결한 '소상공인 특례보증지원' 신청을 받는 등 소상공인 지원 정책을 지속적으로 확대·운영하고 있다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

