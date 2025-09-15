파주시, 청소년복합문화시설 운정청소년센터 드디어 착공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 파주시는 청소년복합문화시설인 '운정청소년센터' 조성 공사가 본격 착공에 들어갔다고 15일 밝혔다.

파주시청 전경. 파주시 제공

AD

'운정청소년센터'는 운정행복센터 복지동 4층의 노인복지관과 7층의 유휴공간을 새로 단장해 2·4·6·7층의 총면적 3245㎡를 청소년 수요 맞춤형 청소년복합문화공간으로 조성되어 시민들에게 제공될 예정이다.

운정청소년센터는 파주시가 현재 운영중인 운정청소년문화의집을 확장하여 조성될 예정이다. 기존의 청소년문화의집 운영 기반을 바탕으로 지역 내 청소년의 다양한 욕구와 미래 역량 강화를 위한 맞춤형 공간과 특화된 프로그램을 갖춘 복합시설로 탈바꿈해 청소년들의 눈높이를 충족하는 새로운 공간으로 재탄생시킨다는 계획이다.

센터 내부공간에는 청소년들의 수요를 반영해 인공지능(AI), 무인기(드론), 가상현실(VR), 로봇, 코딩 등 4차산업 연계 프로그램 전용 공간과 북카페, 밴드·댄스 연습실, 요리실습실 등의 공간들을 배치해 청소년들의 접근성을 높이고, 교육프로그램 뿐 아니라 다양한 창의·스포츠·동아리활동 프로그램을 제공해 여가와 문화생활까지 즐길 수 있도록 했다.





AD

김지숙 청년청소년과장은 "운정청소년센터에서 미래의 주역인 청소년들이 서로 소통하며 재능과 꿈을 키워가길 바란다"며 "교육, 문화, 여가활동을 위한 전용공간 조성으로 청소년의 다양한 수요를 충족시키고, 지역 주민의 휴식공간으로도 활용될 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>