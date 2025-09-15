본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

성수1·2지구 시공사 선정 초읽기…4조원 재개발 순항할까[부동산 AtoZ]

이지은기자

입력2025.09.15 10:31

수정2025.09.15 10:39

시계아이콘02분 05초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

성수1지구 조합 내홍 여전
18일 대의원회 후 재입찰 진행
성수2지구, 9개사 설명회 참석
삼성·DL·포스코 3파전 예단일러

총 공사비만 4조원을 넘어서는 성수전략정비구역 1·2지구의 시공사 수주를 위한 각축전이 본격 시작됐다. 먼저 입찰 절차를 시작한 1지구는 조합 내 갈등이 이어지면서 시공사 선정 지연이 불가피할 것으로 예상된다. 조합 내 갈등의 봉합과 재입찰 시 시공사들의 참여 여부를 지켜봐야 하는 상황이 됐다. 1지구의 결과를 주시하던 2지구의 경우 사업 현장설명회에 다수의 건설사가 참석하면서 3파전 구도가 형성될지 여부에 관심이 쏠리고 있다.

특정 건설사 밀어주기 의혹…1지구, 갈등 불씨 여전

15일 정비업계에 따르면 1지구는 지난 9일 긴급 이사회(조합장 등 임원)를 열고 입찰 지침을 일부 수정하고 시공사 선정의 건을 재입찰하는 안건을 통과시켰다. 오는 18일 열리는 대의원회를 거쳐 안건이 최종 의결되면 처음부터 입찰 절차를 다시 밟을 수 있게 된다. 1지구는 총공사비만 2조1540억원에 달하는 한강 변 최대 재개발 사업지로 꼽힌다. 향후 재개발이 이뤄지면 3014가구 규모의 아파트와 문화 편의시설이 들어선다.

성수1·2지구 시공사 선정 초읽기…4조원 재개발 순항할까[부동산 AtoZ] 지난 4일 성수1지구 조합원 58명은이조합 사무실 인근에서 집행부를 규탄하는 집회를 진행하고 있다. 이지은 기자
AD

수정된 입찰지침에는 조합원의 로얄층·로얄동 배정 허용, 추가 이주비 한도 삭제, 환급금 우선 지급 조항 삭제, 시공사의 책임준공 완화, 공사 범위 명확화 등이 포함됐다. 이주비 대출을 담보가치(LTV 100%) 이내로 제한하겠다는 조항은 타 구역과 형평성을 맞춰달라는 조합원의 요구에 따라 삭제하기로 했다. 다만 담보 초과 시 조합원 간 연대책임이 발생하지 않도록 한다는 문구를 추가했다. 도시정비법과 관련 규정에 저촉되지 않는다고 판단해 로얄층과 로얄동 배정 제안도 허용하기로 했다.


이번 이사회는 조합원들이 현대건설과 HDC현대산업개발의 현장 설명회 불참에 크게 반발하면서 마련됐다. 당초 성수1지구는 HDC현산과 현대건설, GS건설이 유력 경쟁 후보로 점쳐졌다. 그러나 입찰 조건을 이유로 HDC현산과 현대건설이 불참하면서 GS건설의 수의계약 수순으로 흘러갔다.


이번 이사회의 결정에도 조합원들의 반발은 쉽게 사그라지지 않을 것으로 예상된다. 일부 조합원들은 비상대책위원회를 꾸려, 특정 건설사 밀어주기 의혹을 제기하며 조합 집행부에 대한 해임 발의 추진하고 있다.


비대위는 이사회의 결정에 대해서도 '조합이 조합장과 집행부에 대한 반발을 의식해 보여주기식 행보에 나섰다'고 판단했다. 특히 비대위는 '상호 상충 조항'에 대한 삭제가 이뤄지지 않은 문제로 삼고 있다. 당초 조합은 입찰안내서와 시공사의 입찰 제안서가 상충할 경우 조합의 선택으로 결정하기로 했다. 조합원들은 이 같은 지침이 시공사에 과도한 제약이 될 수 있다고 판단해 삭제를 요구했다. 이후 조합 측은 조항을 일부 변경했으나 삭제하지는 않았다. 더욱이 조합 집행부가 특정 건설사 임원들로부터 향응을 접대받은 혐의로 경찰 수사까지 받고 있어 불신이 극에 달한 상황이다.


현대건설과 HDC현산은 추이를 지켜보며 입찰 여부를 결정하겠다는 입장이다. 현대건설 관계자는 "시공사 입찰 지침이 나오면 참여 여부를 결정하겠다"고 밝혔다.

2지구, 3파전 가나…삼성물산, 요구 사항 관건

1지구에서 갈등의 골이 깊어지는 가운데, 2지구는 시공사를 선정하기 위한 작업을 순조롭게 진행하고 있다. 지난 10일 열린 현장 설명회에는 포스코이앤씨, 삼성물산, DL이앤씨를 비롯해 금호건설, 대우건설 등 9개 건설사가 참여했다. 조합은 내달 28일 입찰 접수를 마감하고 경쟁입찰이 성사될 경우 12월 중 합동 설명회와 시공사 선정 총회를 개최할 예정이다.

성수1·2지구 시공사 선정 초읽기…4조원 재개발 순항할까[부동산 AtoZ] 성수2지구 일대에 노후 저층 건물들이 줄지어 서있다. 이지은 기자

정비업계에서는 이번 시공사 선정이 DL이앤씨·포스코이앤씨·삼성물산 간 3파전으로 이어질지 주목하고 있다. 당초 해당 사업장에 일찌감치 홍보를 벌여온 시공사는 DL이앤씨와 포스코이앤씨다. DL이앤씨는 자사 하이엔드 브랜드 '아크로'와 재무안정성을 내세우며 조합원 표심 잡기에 나섰다. 포스코이앤씨는 송파한양2차 수주전에 참가하지 않고, 2지구에 역량을 집중하는 전략을 택했다. 이번 수주전을 통해 한강변 일대에 하이엔드 브랜드 '오티에르' 깃발을 꽂겠다는 의지를 드러내고 있다. 삼성물산은 2지구와 3, 4지구 일대를 래미안 브랜드 타운으로 개발하는 전략을 고심 중이다.


3파전을 예단하기는 이른 상황이다. 삼성물산은 입찰 참여 이전부터 조합에 내역입찰과 책임준공확약서 제외를 요구한 것으로 알려졌다. 더욱이 삼성물산이 구상한 래미안 브랜드 타운 전략도 조합 내부에서는 실현 가능성이 적다는 반응이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

조합은 100% 한강뷰 조망과 65층 초고층을 실현할 수 있는 설계, 현실 가능성 있는 대안 설계 여부를 중점적으로 보겠다는 입장이다. 이기원 성수2지구 조합장은 "초고층과 한강 변 조망을 최대한 실현할 수 있는 설계 도면을 마련하고 예정된 금액 내에서 최대한 실현 가능한 대안 설계를 가져올 시공사를 눈여겨볼 것"이라며 "3개 건설사가 입찰에 참여해 경쟁을 벌였으면 하는 기대가 있다"고 밝혔다.

성수1·2지구 시공사 선정 초읽기…4조원 재개발 순항할까[부동산 AtoZ]



이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
짝퉁의 공습
  • 25.09.1214:14
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1208:08
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1116:50
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1111:16
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1011:15
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 더 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K-브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로

이슈
9·7 주택공급 확대방안
  • 25.09.0716:52
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시

    정부가 주택공급 대책의 일환으로 관계 기관으로 구성된 조직을 신설하는 등 시장 감독 기능을 강화하기로 했다. 시장 특성상 소수 특이 거래가 적잖은 영향을 끼칠 수 있는 데다 투명성을 낮출 수 있다고 판단해서다. 신설을 검토 중인 조직은 국토교통부를 비롯해 금융위원회, 국세청, 금융감독원 등을 중심으로 한다. 수사 권한을 가진 경찰청도 참여한다. 기획부동산이나 허위매물 등과 관련해 처벌 근거를 마련하는 한편 필요

  • 25.09.0716:28
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"

    김윤덕 국토교통부 장관은 7일 정부가 발표한 '5년간 수도권에 135만가구 공급' 대책과 관련해 "연평균 27만가구로, 매년 1기 신도시가 조성되는 것과 같은 규모"라며 "착공 기준을 도입해 국민이 체감할 수 있는 공급으로 만들겠다"고 밝혔다. 김 장관은 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 부동산관계장관회의 모두발언에서 "수도권의 경우 2022년 이후 위축된 주택 공급이 아직 회복되지 않았다"며 "수도권 주택 부족을 근

  • 25.09.0716:20
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"

    정부가 7일 주택공급 확대 방안을 내놓으면서 정비사업 제도도 전반적으로 손보기로 했다. 15년 이상 걸리는 사업 기간이 주택공급 확대에 제약인 점을 반영, 절차를 간소화해 사업 기간을 최대 3년 이상 줄이겠다는 구상을 내놨다. 국토부 관계자는 "서울 40만가구를 포함해 수도권에 지정된 정비구역이 총 68만가구로 1기 신도시의 2배 규모"라며 "이 물량이 신속히 공급돼 국민이 체감할 수 있도록 사업 기간을 최대한 단축하고

  • 25.09.0715:28
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다

    정부가 7일 발표한 주택공급 확대방안에서 눈에 띄는 건 과거 공급기준을 통상 '인허가'로 삼다가 '착공'으로 바꾼 부분이다. 사업시행자가 관청으로부터 인허가를 받은 후에도 시장 상황 등에 따라 사업 시점이 제각각인 탓에 일선 국민이 체감하는 것과 괴리감이 있다는 판단이 작용했다. 김윤덕 국토교통부 장관은 이날 부동산 관계장관회의 후 브리핑에서 "그간 개별 사업의 단편적 공급 목표를 제시하거나 체감도 낮은 인허가

  • 25.09.0715:00
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공

    한국토지주택공사(LH)가 수도권에 조성한 택지를 민간에 파는 대신 직접 주택사업을 하기로 했다. 비주택용지를 용도 전환하는 방식도 적극적으로 활용한다. 기존 공공택지에서는 인허가 등을 단축해 사업속도를 높인다. 노후 공공임대나 공공청사를 재건축하는 한편 학교용지·유휴부지 활용도를 높이기 위해 제도를 손본다. 사업을 더디게 했던 규제를 완화하고 자금조달을 돕는 등 민간 주택공급 여건도 개선하겠다는 계획이다.

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기