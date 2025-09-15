한강버스 18일 본격 운항…추석 이후 '급행'까지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

17일 취항식…오세훈 서울시장 참석

초기 운항은 선박 8척, 배차간격 1시간

추석 지나 확대…출퇴근 급행노선도

서울시의 새로운 수상교통수단 '한강버스'가 오는 18일 첫 운항을 시작한다. 한강변 마곡부터 잠실을 오가는 구간으로 1회 이용료는 3000원이다.

15일 시에 따르면 한강버스는 오는 18일 오전 11시부터 마곡, 망원, 여의도, 옥수, 압구정, 뚝섬, 잠실 총 7개 선착장을 오가게 된다. 국내에서 처음 도입되는 수상 대중교통 수단인 만큼 안전과 서비스 품질 등을 종합적으로 고려해 초기에는 총 8척의 선박이 하루 14회 운항한다. 노선의 양 끝인 마곡과 잠실에서 각각 오전 11시에 출발하고, 도착지 기준 오후 9시37분에 운항이 종료된다. 운항 간격은 주중·주말 모두 1시간에서 1시간30분으로 같다.

추석 연휴가 지난 뒤 운항 규모는 확대된다. 다음 달 10일부터 출·퇴근 시간대 15분 간격의 급행 노선이 추가되는 등 왕복 30회로 증편한다. 평일 운항 시간은 오전 7시~오후 10시30분, 주말은 오전 9시30~오후 10시30분으로 길어진다. 선박 수도 다음 달 말 이후 4척을 추가 인도해 연내 12척, 48회로 확대 운항한다.

이용요금은 1회 3000원이다. 5000원을 추가한 기후동행카드를 사용할 경우 횟수 제한 없이 탑승하고, 대중교통 환승 할인도 받을 수 있다. 선내에는 카페테리아를 운영해 커피와 베이글 등 간식을 즐기며 출·퇴근과 이동이 가능하며 와이파이도 이용할 수 있다. 자전거 거치대 20대, 휠체어석 4석, 교통약자 배려석 12석도 별도 지정했다.

지난 6월5일부터 8월23일까지 총 5562명의 시민이 탑승한 체험운항 결과 만족도는 81%에 달했다. 이 과정에서 기존 규정과 달라지는 점도 생겼다. 당초 정규 운항 시에는 승객이 선실 밖으로 나갈 수 없도록 할 예정이었지만 체험운항 기간에 많은 시민이 선실 밖에서 바라본 한강의 풍경에 좋은 반응을 보여 정식운항 후에도 이를 유지하기로 했다. 야외 이용객의 안전을 위해 당초 1m로 설계된 한강버스 난간을 1.3m까지 높여 추락 등 위험 요소를 줄였다.

아울러 기존 대중교통과 선착장과의 연결성을 강화하기 위해 버스정류장을 신규 설치하거나 버스 노선을 신설했다. 마곡·잠실·압구정 3개 선착장에는 인근 지하철역으로 통하는 '무료 셔틀버스'도 운영한다. 모든 선착장에는 따릉이 대여소도 설치됐다.

한강버스 각 선박에는 서울의 문화·관광을 대표하는 이름을 붙였다. 1호선은 경복궁호, 2호선 남산서울타워호, 3호선 한양도성호, 4호선 청계천호 등이다. 선박 이름을 딴 명소를 배경으로 하는 포토존도 설치해 시민에게 즐길거리를 제공할 계획이다.

'시민께 드리는 선물'을 주제로 한 취항식은 오는 17일 오전 10시30분 여의도선착장에서 열린다. 2023년 영국 출장에서 한강버스를 고안한 오세훈 서울시장과 최호정 서울시의회 의장 등이 참석한다.





박진영 서울시 미래한강본부장은 "정식운항 이후에도 시민 의견을 적극적으로 반영해 서비스를 지속해서 개선하고, 한강이 단순히 바라보는 대상이 아니라 서울 시민이 여유와 힐링을 만끽할 수 있는 일상 속 교통로이자 휴식 공간이 되도록 하겠다"고 말했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

