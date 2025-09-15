제명된 조국혁신당 전 대변인 "성희롱·성추행 없었다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"관련 증거 경찰에 제출"

"증거 통해 사실 확인될 것"

김보협 전 조국혁신당 수석대변인. 김보협 페이스북

AD

김보협 조국혁신당 전 수석대변인이 자신을 둘러싼 성 비위 의혹에 대해 고소인이 주장하는 성희롱과 성추행은 전혀 없었다며 반박했다.

지난 14일 김보협 전 대변인은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "고소인은 성추행 의혹을 제기했고, 당은 외부 기관의 조사가 객관적이고 공정하게 이뤄졌는지 아무런 검증 없이 무비판적으로 수용해 저를 제명했다"라며 이같이 밝혔다.

김 전 대변인은 강미정 전 대변인이 제기한 사례들을 나열하면서 반박했다. 지난해 말 노래방에서 당직자들과 함께 한 자리에서 김 전 대변인이 추행을 저질렀다고 한 주장에는 "노래방에서 고소인의 주장과 같은 성추행은 없었으며, 고소인 외에 그 주장을 뒷받침하는 진술을 한 당직자는 한명이다. 나머지는 그런 일이 없었다거나 기억나지 않는다고 말했다"라고 전했다.

같은 해 7월 택시에서 성추행을 했다는 주장에는 "역시 허위주장이다. 저는 경찰에 당시 이용한 카카오택시와 운전자 정보를 모두 제시하고 조사해 달라고 요청한 상황"이라고 주장했다.





AD

윤석열 전 대통령 탄핵 선고를 촉구하는 당의 장외 삼보일배 현장에서도 성희롱성 발언을 했다는 주장에 대해서도 입장을 밝혔다. 김 전 대변인은 "강씨의 절하는 뒷모습을 볼 수 없는 데다 광화문에서 헌법재판소까지 세걸음 걷고 절을 하는 힘든 와중에 어떻게 성적인 발언을 했다는 것인지 도무지 알 수가 없다"라고 말했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>