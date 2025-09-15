키움증권 "RP 첫 거래하시고 에어팟·애플워치 받으세요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

키움증권은 'RP 첫 거래 이벤트'를 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 이벤트는 원화 또는 달러RP(환매조건부채권)를 처음 거래하는 고객이 대상이다. RP(30일물 이상)를 일정금액 이상 매수하고 약정만기까지 유지할 경우 현금처럼 사용할 수 있는 키움 포인트를 최대 만포인트 지급한다.

조건을 충족하는 고객에게 에어팟(5명), 애플워치(5명), 키움포인트 2만점(100명)을 추첨해 추가로 제공한다. 이벤트를 SNS 등에 공유하면 500포인트(1000명 추첨)를 받을 수 있다.

RP는 당일 출금이 가능하고 약정 만기가 지나면 증권사로부터 미리 정해진 이율을 지급 받는다. 단기 여유자금 운용에 효과적인 금융상품이다.

키움증권 관계자는 "최근 국내 및 미국 주식시장이 횡보하면서 RP에 대한 투자수요가 증가하고 있다"며 "단기에 안정적인 수익률을 원하는 고객이라면 이벤트 혜택까지 동시에 누릴 수 있는 기회다" 설명했다.

키움증권에서는 15일 현재 원화RP는 최대 연 2.50% (세전, 약정만기이율, 60일물), 달러RP는 최대 연 4.20% (세전, 약정만기이율, 120일물)의 이율을 제공하고 있다.





RP 및 이벤트에 대한 자세한 내용은 키움증권 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

