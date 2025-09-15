동해시, '하나 된 동해, 희망의 울림' 동해무릉제 18일 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동해문화관광재단(이사장 심규언)은 오는 18일부터 21일까지 4일간 동해웰빙레포츠타운과 동해문화예술회관 일원에서 제38회 동해무릉제를 개최한다.

제38회 동해무릉제 포스터. 동해시 제공

무릉제는 동해시를 대표하는 문화관광축제로 자리 잡아왔으며, 올해는 그 의미를 더욱 확장해 시민과 관광객이 함께 어우러지는 전 세대 화합의 장으로 꾸며질 예정이다.

제38회 동해무릉제는 '하나 된 동해, 희망의 울림'이라는 주제로 무릉제를 통해 울려 퍼지는 웃음과 응원의 소리가 동해시 전역에 희망의 파동으로 확산되고, 세대와 계층, 지역의 경계를 넘어 모두가 하나로 어우러지는 동해시의 모습을 담아내겠다는 염원을 담고 있다.

주요 프로그램은 전통과 현대를 아우르는 다채로운 구성으로 마련됐다. 제전행사로 축제의 의미를 되새기고, 이어 중국 요령성 예술단의 무대가 펼쳐져 시민과 관광객에게 색다른 즐거움을 선사한다. 개막식에 앞서 미디어 아트를 활용한 대북 퍼포먼스의 웅장한 북소리로 축제의 서막을 열며 축제 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다. 이후 개막식과 개막공연, 세대공감 콘서트, 동해가요제 등 세대와 장르를 아우르는 무대로 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 무대를 선보인다.

개막공연에는 장윤정, 딘딘, 노을, 김유선, 유지우 등 국내 인기 가수들이 개막공연 무대에 올라 축제의 시작을 화려하게 수놓는다. 이어지는 피날레 무대는 레이저쇼와 LED 트론 댄스팀의 퍼포먼스로 밤하늘을 장식하며 관람객에게 화려한 무대를 선사할 예정이다.

또한 세대공감 콘서트에는 진성, 박명수, 효린, 창민 등 세대를 대표하는 최정상급 아티스트들이 출연해 남녀노소 누구나 함께 즐길 수 있는 무대를 펼칠 예정이다. 여기에 시민 퍼레이드가 축제의 대미를 장식하며, 시민이 직접 주인공이 되는 무대를 완성한다.

축제 현장은 공연뿐 아니라 다양한 체험과 전시로 채워진다. 문화예술 전시와 민속놀이, 향토음식 체험, 영수증 투어 등 관광객에게 색다른 즐길 거리를 제공한다. 특히 올해는 지역경제 활성화를 위해 '세일페스타'가 함께 진행된다. 관내 음식점, 편의점, 기념품, 의류ㆍ잡화 등 다양한 업소가 참여해 할인 혜택을 제공하고, 관광객 소비가 지역 상권으로 연결되도록 유도해 실질적인 경제 효과를 창출한다는 계획이다.

동해문화관광재단은 시민 참여율 5% 증가, 축제 만족도 85% 이상 달성을 목표로 체험·판매 부스의 집중 배치, 청소년 및 농수축산 관련 프로그램 강화, 공연장 동선 확보 등 효율적인 공간 구성을 추진한다. 또한 무더위 쉼터 운영, 안전 요원 배치, 교통 통제, 응급의료체계 운영 등을 통해 시민과 관광객 모두가 안심하고 즐길 수 있는 축제 환경을 조성할 예정이다.





동해문화관광재단 관계자는 "무릉제는 단순한 축제가 아니라 시민과 관광객 모두가 참여하고 즐기는 동해시의 대표 축제이자 희망의 무대"라며 "올해도 시민과 관광객이 함께 웃고 어우러지는 가운데 동해의 매력을 널리 알리고, 미래 도약의 발판이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

