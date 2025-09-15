부여군, 1112억 투입해 재해안전 도시 도약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장암·합곡·원문·규암 함양지구 3곳 정비… 국·도비 835억 확보



부여군청 전경

충남 부여군이 국비와 도비 835억 원을 확보하며 총 1112억 원 규모의 '풍수해 생활권·자연재해위험개선지구 정비사업'을 추진한다.

이 사업은 집중호우와 태풍 때마다 반복된 침수 피해를 원천 차단하고, 주민의 생명과 재산을 지키는 안전 기반을 구축하기 위한 것이다.

군은 행정안전부가 주관한 정비사업 공모에 장암 정암지구, 합곡·원문지구, 규암면 함양지구 등 총 3개 지구가 최종 선정됐다고 15일 밝혔다.

이로써 군은 ▲주요 하천 구간 정비 ▲상습 침수지역 배수펌프장 설치 ▲주택·농경지 침수 예방 설비 등을 단계적으로 추진한다.

특히 장암면 금천과 규암면 함양천 일대는 매년 여름 집중호우 시 범람과 침수 피해가 반복되던 지역으로, 사업 완공 시 근본적 대책이 마련될 전망이다.

박정현 군수는 "주민의 안전과 재산 보호는 지방정부의 가장 큰 책무"라며 "재해에 강한 안전 도시로 도약해 군민들이 안심하고 생활할 수 있는 기반을 만들겠다"고 밝혔다.

한편 군은 올해 기본 및 실시설계를 시작으로 오는 2030년까지 사업을 순차적으로 마무리할 계획이다.





또 이번 정비사업을 통해 기후위기 시대에 대비한 선제적 대응 모델을 구축하고, 안전 도시 부여의 이미지를 강화할 방침이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

