e커머스, 추석맞이 대규모 할인전…한우·과일 등 최대 60%↓

쿠팡·G마켓·11번가 등 한가위 프로모션

선물세트 사전예약·신선식품 혜택 등

e커머스 업계가 추석을 맞아 대규모 할인 행사에 나선다.

15일 관련 업계에 따르면 쿠팡은 다음 달 5일까지 '추석맞이 식품 빅세일' 행사를 열고 먹거리 1만4000여개를 최대 60% 할인한다. 1만~5만원대 가성비(가격 대비 성능)부터 프리미엄까지 라인업을 다양하게 갖춘 추석 선물세트 사전예약도 진행한다.

쿠팡, 추석맞이 식품 빅세일. 쿠팡 제공

정육·과일·수산 등의 '신선식품' 선물세트는 오는 25일까지 사전예약이 가능하다. 농협안심한우, 프레샤인, 설로인, 삼원가든 등 20여개 브랜드가 참여해 행사카드 결제 시 최대 53% 할인 혜택을 제공한다.

통조림·오일·견과·차 등 '가공식품' 선물세트 사전예약은 오는 19일까지 진행하고 25일부터 순차로 배송된다. 청정원, 동원, 오설록 등 25여개 브랜드 선물세트를 행사카드 결제 시 최대 51% 할인받을 수 있다.

프리미엄 라인업으로는 설로인 한우 1++등급 플래티넘 S10, 모노그램 모노바리에탈 기프트, 잇츠앤 올리브오일 발사믹 등 고급세트를 마련됐다.

G마켓 한가위 빅세일. G마켓 제공

신세계그룹 계열 e커머스 G마켓과 옥션도 오는 30일까지 추석맞이 프로모션 '2025 한가위 빅세일'을 진행한다. 우선 알뜰 쇼핑족을 겨냥한 '24시간 한정 특가' 상품을 매일 공개한다. 카테고리별 영업 MD(상품기획자)가 엄선한 명절 인기 상품으로, 한정된 수량을 강력한 할인가에 선보이는 것이 특징이다.

할인 혜택도 풍성하다. 한가위 빅세일 맞이 전 국민 무제한 지급 쿠폰으로 G마켓, 옥션 회원이라면 횟수 제한 없이 다운받아 사용할 수 있다. G마켓의 자체 라이브방송 채널인 'G라이브'와 연계해 고객과 실시간 소통하고, 라이브 전용 추가 할인도 제공한다.

11번가 추석 특가상품. 11번가 제공

SK스퀘어 자회사 11번가도 오는 30일까지 총 650만여개의 특가 상품을 망라한 추석맞이 대규모 할인 프로모션 '따뜻함을 더하는 추석 한가득'을 선보인다.





가성비 한우 선물세트와 과일 세트, 산지직송 수산물 등 신선식품부터 가공식품, 건강기능식품, 주류까지 상품군을 다양하게 준비했다. 11번가는 행사 기간 무료로 참여할 수 있는 경품 이벤트를 실시하고, 응모 고객을 추첨해 약 12만원 상당의 '농협안심한우 1등급 한우 선물세트'(10명)와 '정관장 에브리타임 소프트'(10명), '제철과일 혼합선물세트 10종'(10명), '바닐라코 프리미엄 클렌징밤'(10명) 등 선물로 나눠준다. 또 매일 오전 9시와 오후 7시에는 4000원 할인 장바구니 쿠폰(5만원 이상 구매 시)도 선착순으로 발급한다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

