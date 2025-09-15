이번 주 세계 금리 '슈퍼 위크'…美 비롯 주요국 중앙은행 결정은

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美Fed 0.25%p 인하 전망

G7 중 캐나다는 내리고 英·日은 동결

이번 주는 미국을 비롯한 세계 주요 경제국이 금리 결정을 앞둔 금리 '슈퍼 위크'다. 캐나다를 시작으로 미국, 영국, 일본 등 주요 7개국(G7) 중 4개국을 포함해 전 세계 경제 규모의 5분의 2에 해당하는 국가들이 금리 정책을 설정한다.

14일(현지시간) 블룸버그 통신은 이번 주 최대 쟁점은 미국의 금리 인하가 될 것이라고 전망했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 그간 미 연방준비제도(Fed)에 금리 인하를 요구하며 제롬 파월 Fed 의장을 강하게 압박해왔다. 파월 의장은 트럼프 행정부의 관세 정책 등으로 인한 영향을 지켜보며 신중하게 접근하겠다는 입장이나, 최근 고용 시장이 약세 조짐을 보이며 금리 인하 필요성이 커지고 있다.

블룸버그 이코노믹스 경제학자들은 Fed가 이번 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 0.25%포인트 인하할 것으로 예상하며 "시장이 금리 인하를 기대하고 있고, 백악관도 이를 원한다. 파월 의장은 Fed의 독립성에 대한 추가적인 위협을 막기 위해 필요한 조치를 취하고 있다고 본다"고 말했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 이날 연방기금금리 선물시장은 Fed가 현재 연 4.25~4.5%인 금리를 9월에 0.25%포인트 인하할 가능성을 96.4%, 0.5%포인트 인하할 가능성을 3.6% 반영했다.

Fed가 금리 인하를 단행하면 미국은 트럼프 대통령 취임 이후 처음이자 작년 12월 이후 9개월 만에 금리를 내리는 게 된다.

이는 한국 등 각국 통화 정책에 영향을 미친다. 시장 예상대로 0.25% 인하한다면 현재 2%포인트로 역대 최고치인 한미 금리 차이가 좁혀진다.

블룸버그는 캐나다와 노르웨이도 미국과 같은 폭으로 금리를 인하할 것으로 예상했다.

다만 영국과 일본은 금리 동결 가능성이 높게 점쳐진다. 영란은행(BOE)은 지난달 5대 4 근소한 차이로 금리 인하 결정을 내렸다. 니혼게이자이신문(닛케이)은 일본은행(BOJ)의 금리 인상 시점을 빨라야 10월로 내다보며 BOJ 내부에서 미국의 관세 정책이 일본 경제에 미칠 영향을 지켜봐야 한다는 의견이 두드러진다고 전했다.





블룸버그는 인도네시아, 브라질, 남아프리카공화국 등 중앙은행들도 시장을 주시하면서 금리를 동결할 것으로 전망했다.





