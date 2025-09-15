청양군, 건축행정 종합평가 '우수기관' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

건축 인허가 신속 처리·안전관리·친환경 정책까지 주민 체감 성과



청양군청 전경

청양군은 충남도가 주관한 2025년 건축행정 종합평가에서 '우수기관'으로 선정됐다고 15일 밝혔다.

군에 따르면 이번 평가는 도내 15개 시·군을 대상으로 ▲건축행정 절차 합리성 ▲안전관리 ▲건축물 유지관리 ▲개선 노력 ▲충남도 특성 지표 등 5개 분야, 23개 세부 지표 등으로 이뤄졌다.

군은 건축허가·착공신고·사용승인 등 인허가를 법정 기한 내에 처리해 신속·투명한 민원 행정을 구현했으며, 건축현장 안전사고 발생률을 낮게 유지하고 '청양군 건축물관리 조례'를 근거로 정기점검과 위반건축물 정비를 철저히 시행해 쾌적한 생활환경 조성에 기여했다.

또 공공건축물 제로에너지 예비인증 확보, 빈집이음(리모델링) 사업, 노후 공동주택 관리지원사업 등 친환경·생활밀착형 정책도 적극 추진했다.

특히 충청권 최초로 소규모 저온저장고 가설건축신고 면제 제도를 도입해 농가 부담을 줄인 점은 대표적인 규제혁신 사례로 꼽힌다.





김돈곤 군수는 "이번 우수기관 선정은 군민과 함께 이룬 성과"라며 "앞으로도 위반건축물 관리와 녹색·제로에너지 건축물 확산을 통해 탄소중립 정책을 적극 추진하고, 주민 친화적 건축행정을 이어가겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

