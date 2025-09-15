SBVA·오픈AI, '파운더 데이 서울'서 국내 스타트업 지원 방안 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이준표 대표 사회로 브래드 라이트캡 COO 파이어사이드 챗 진행

SBVA, 글로벌 테크 기업과 파트너십 기반

…국내 AI 스타트업 해외 진출 적극 지원

SBVA(에스비브이에이)가 15일 "지난 12일 서울 코사이어티 성수에서 열린 오픈AI(OpenAI) '파운더 데이 서울(Founder Day Seoul)'에 참여해 글로벌 인공지능(AI )생태계의 미래와 스타트업의 AI 기술 적용 전략에 대한 대담을 진행했다"고 밝혔다.

파운더 데이 서울은 오픈AI가 국내 스타트업 창업자들과 직접 교류하며 실질적인 협력 방안을 모색하기 위해 마련한 행사로, 창업자와 스타트업 관계자 80여명이 참석했다.

지난 12일 서울 코사이어티 성수에서 열린 오픈AI(OpenAI) '파운더 데이 서울(Founder Day Seoul)'에서 이준표 SBVA 대표와 브래드 라이트캡 오픈AI 최고운영책임자(COO)가 파이어사이드 챗(Fireside Chat) 청중의 질문을 받고 있다. SBVA

행사엔 이준표 SBVA 대표와 브래드 라이트캡 오픈AI 최고운영책임자(COO)가 파이어사이드 챗(Fireside Chat)을 통해 ▲글로벌 AI 생태계의 진화 방향 ▲스타트업의 API·모델 활용 사례 ▲국내 AI 시장의 도전 과제 등을 논의했다.

브래드 라이트캡 COO는 "AI는 전 산업에 걸쳐 혁신의 기반으로 빠르게 자리 잡고 있다"며 "오픈AI 코리아 오피스를 연 이후 더 많은 한국 스타트업들이 오픈AI의 도구를 활용해 대담한 아이디어를 혁신적인 결과물로 전 세계 시장에 내놓을 수 있도록 돕고자 한다"고 전했다.

이준표 대표는 "스타트업과 오픈AI의 협력은 국내 AI 생태계 성장에 가속도를 붙일 것"이라며 "SBVA 역시 한국 스타트업들이 글로벌 무대에서 주도적 역할을 할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

대담 이후 질의응답에선 국내 스타트업이 직면한 실제 고민에 대한 솔직한 의견이 공유됐다. 특히 한국 AI 생태계 발전 방안을 집중적으로 논의하며 현장 호응을 얻었다.





한편 SBVA는 세계적인 테크 기업들과 전략적 파트너십을 구축하며 국내 기업의 해외 진출을 지원해 왔다. 앞으로도 이러한 글로벌 네트워크를 적극 활용해 국내 스타트업이 새로운 시장 기회를 발굴하고, 세계 무대에서 경쟁력을 높일 수 있도록 지속해서 뒷받침할 계획이다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

