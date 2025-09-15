[오늘의신상]"7일마다 건기식 배송"…hy, '브이푸드 위클리' 3종

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한 팩으로 21종 비타민·미네랄 1일 권장량 100% 충족

현대인 건강 관심사 고려 3종 출시

hy가 '브이푸드 위클리'를 통해 이를 통해 일간·월간 소비 패턴이 주를 이루는 건강기능식품 시장에서 주(週) 단위 정기배송 시대를 열고 소비자 선택권을 넓힌다는 계획이라고 15일 밝혔다. 브이푸드 위클리는 7일 단위 포장으로 부피가 작아 가정, 사무실에서 보관이 용이하며 구매 전환이 쉬운 제품이다. 프레시매니저 정기배송으로 꾸준한 건강관리도 가능하다.

AD

이번에 선보이는 신제품 3종(브이푸드 위클리 올인원, 브이푸드 위클리 스킨핏, 브이푸드 위클리 컷앤핏)은 한 팩으로 건강을 챙길 수 있는 것이 특징이다. 21종의 비타민·미네랄 1일 권장량을 100% 충족한다. 혈행 건강, 스트레스 관리 등 현대인의 주요 건강 관심사를 반영해 독일 'KD Pharma社'의 rTG오메가3(600mg)와 테아닌(200mg)을 함께 배합했다. 또한 각각의 기능성을 차별화해 관심사에 따라 제품 선택이 가능하다.

'브이푸드 위클리 올인원'에는 눈 건강, 신경·근육건강 소재인 루테인, 마그네슘을 담았고, '브이푸드 위클리 스킨핏'은 비오틴과 피부 건강 개별인정형 원료인 저분자콜라겐펩타이드AG를 배합했다. '브이푸드 위클리 컷앤핏'은 바나바잎추출물(6.5mg)과 카테킨으로 혈당뿐만 아니라 콜레스테롤, 체지방까지 한 번에 관리할 수 있다.





AD

김태환 hy 건강식품CM팀 담당은 "브이푸드 위클리는 꼭 필요한 영양소에 건강기능식품 트렌드 소재를 더한 제품"이라며 "주 단위 구성으로 구매 부담을 낮춘 신제품 3종을 hy만의 정기배송 서비스로 편리하게 만나보시기를 바란다"고 밝혔다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>