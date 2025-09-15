롯데칠성, 제로슈거 소주 '새로' 누적판매 7억병 돌파

2022년 9월 출시 이후 약 3년 만



AD

롯데칠성음료는 2022년 9월에 첫선을 보인 제로 슈거 소주 '새로'가 출시 3주년을 앞둔 지난 7월 말 누적 판매량 7억병을 돌파했다고 15일 밝혔다.

새로는 기존 소주 제품과는 달리 과당을 사용하지 않은 제로 슈거 소주로 산뜻하고 부드러운 맛을 강조했다. 아울러 주류 제품의 영양성분 표시를 선제적으로 적용하는 등 코로나 팬데믹 이후 더욱 견고해진 소비자들의 건강에 대한 관심을 반영해 출시 초부터 소비자들의 높은 관심을 끌었다. 또한 연예인 모델 대신 '새로구미'를 활용한 애니메이션 광고 콘텐츠를 중심으로 선보인 색다른 소통 역시 소비자들의 지속적인 관심을 끌었다.

이러한 새로만의 독특한 광고, 소비자 대상 캠페인은 다양한 광고 시상식에서도 인정받아 '대한민국 광고대상'을 포함한 '유튜브웍스', 'K디자인 어워즈' 등에서 수상했고, 지난 4월에는 아시아·태평양 지역 최고 권위의 광고제인 '스파익스 아시아(Spikes Asia) 2025'에서 크리에이티브전략 부문 동상을 수상하기도 했다. 최근에는 기존의 브랜드 체험형 팝업 스토어에 다이닝, 인근 상권과의 협업 마케팅을 결합한 '새로도원'을 운영하며 약 5개월 동안의 누적 체험객이 4만여명을 넘어서며 높은 관심을 받았다.





AD

롯데칠성음료 관계자는 "출시 3주년을 맞은 대한민국 대표 제로 슈거 소주 새로에 보내주신 소비자들의 뜨거운 사랑에 감사드린다"며 "소주 성수기라 할 수 있는 4분기에는 '새로구미'의 확장된 세계관이 중심이 된 새로운 콘텐츠와 함께 새로만의 새롭고 차별화된 브랜드 체험이 가능한 프로모션을 펼칠 계획"이라고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>