[오늘의신상]3980원 가성비 프리미엄 더블버거

이마트24, 더블비프치즈버거·블랙페퍼더블버거 출시

신세계푸드와 개발 전 과정 협업

국내산 원육 패티·셰프 특제 소스 적용

신세계그룹 계열 편의점 이마트24는 오는 17일 신세계푸드와 협업해 개발한 '더블비프치즈버거'와 '블랙페퍼더블버거' 등 프리미엄 버거 2종을 출시한다고 15일 밝혔다.

이마트24 프리미엄버거 2종. 이마트24 제공

신제품 가격은 각각 3980원으로 기존 버거 전문점의 유사 상품과 비교해 10%가량 저렴하다. 모두 국내산 원육을 69% 이상 함유한 패티를 넣어 두툼한 두께에 직화 고기 맛을 극대화한 것이 특징이다. 신세계푸드의 셰프 출신 개발자가 이번 상품을 위해 만든 특제 바비큐소스와 블랙페퍼소스를 사용했다.

이마트24는 3개월간 진행된 신제품 개발과정에 참여해 신세계푸드와 상품 콘셉트부터 맛, 제조까지 협업을 진행했다. 편의점에서 프리미엄 버거를 찾는 고객들이 증가하는 추세를 고려해 패티, 소스 등 원재료를 업그레이드하거나 내용물을 푸짐하게 구성한 프리미엄 버거 상품을 확대한다는 계획이다.





이경미 이마트24 FF팀 MD(상품기획자)는 "앞으로도 고객들이 합리적인 가격으로 고품질의 한 끼 식사를 할 수 있도록 신세계푸드와 협력해 차별화된 먹거리를 지속 선보일 계획"이라고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

