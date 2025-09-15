켄텍, 세계 최초 'AI 특수학교 교실' 개발 나선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌인문사회융합연구지원사업 선정…20억 지원

한국에너지공과대학교 전경.

한국에너지공과대학교(KENTECH)는 학습디자인연구소가 교육부와 한국연구재단이 추진하는 '글로벌인문사회융합연구지원사업(연구소지원형-국내형)'에 최종 선정됐다고 15일 밝혔다. 전국 유수 인문사회연구소들 가운데 단 두 곳만이 선정됐으며, 이공계 특성화대학으로는 유일하게 이름을 올려 의미가 크다.

학습디자인연구소는 앞으로 3년간 약 20억원의 연구비를 지원받아 이달부터 2028년 8월까지 연구를 수행한다. 연구의 핵심 목표는 세계 최초로 '인공지능 특수학교 교실'을 개발해 실제 교육 현장에 적용하고 특수교육 혁신과 정책적 전환을 이끄는 것이다.

이번 과제는 비장애 학생을 대상으로 한 단순 데이터 중심 분석과 이나 장치 개발에 머물렀던 기존 연구와 달리, 특수교육 대상 학생의 인지·정서·행동·사회성 데이터를 실시간 분석해 맞춤형 지원을 제공한다. 이를 통해 특수교육 대상 학생들의 행동을 예측하고, 교사와 학부모·학교 간의 데이터에 기반한 소통을 강화해 학생의 전인적 발달 개선하는 맞춤형 교육 모델을 제시할 것으로 기대된다.

연구 과정에서 축적되는 방대한 멀티모달 학습 데이터는 맞춤형 교수설계와 교육정책 모델 개발의 기반이 될 뿐 아니라, 기존 인공지능이 다루기 어려웠던 복합적 인간 학습 데이터를 정밀하게 학습하는 데 활용된다. 이는 인공지능의 인지·정서·행동 이해 능력을 확장해 교육학과 인공지능 연구의 융합을 넘어 인공지능 분야 전반의 기술적 도약을 이끄는 중요한 성과로 이어질 전망이다.

박진호 총장직무대행은 "켄텍이 이공계 특성화대학으로서 인문사회 융합연구 사업에 선정된 것은, 대학의 연구 스펙트럼을 넓히고 사회적 책임을 실현하는 중요한 성과다"며 "세계 최초 인공지능 특수학교 교실 개발을 통해 교육격차 해소와 포용적 교육 혁신에 기여하겠다"고 말했다.

김경 학습디자인연구소장은 "이번 연구는 인공지능을 단순한 보조 도구가 아니라, 포용적 교육과 데이터 기반 혁신을 동시에 실현하는 핵심 솔루션으로 발전시키는 시도다"며 "특수교육 혁신을 넘어 교육학·인공지능·정책 전반으로 확산해 글로벌 교육혁신을 주도하겠다"고 밝혔다.





한편, 이번 연구에는 켄텍 윤승현 교수와 조숙경 교수, 중부대학교 강은영 교수, 광주과학기술원(GIST) 공득조 교수가 공동연구원으로 참여한다. 이들은 교육공학, 인공지능, 특수교육, 교육정책 등 각 분야의 전문성을 바탕으로 협력해, 연구성과의 학문적 완성도와 사회적 확산 가능성을 높여 나갈 예정이다.





