카카오뱅크, 2차 민생회복 소비쿠폰 사전 안내 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

15일부터 2차 신청 정보 제공

카카오뱅크가 22일부터 시작되는 '2차 민생회복 소비쿠폰' 신청에 앞서 15일부터 사전 안내 서비스를 제공한다.

안내 서비스에서는 신청 일정, 자격 기준, 지급 금액, 사용처 등을 확인할 수 있으며 특히 첫 주에 운영되는 '출생연도 5부제'에 맞춰 고객 개개인의 신청 가능 요일을 정확히 알려준다. 예를 들어 출생연도 끝자리가 1과 6인 고객은 9월 22일 월요일, 2와 7인 고객은 9월 23일 화요일에 신청할 수 있다는 내용을 확인할 수 있도록 화면을 구현했다.

'2차 소비쿠폰'은 소득 상위 10%를 제외한 국민을 대상으로 1인당 10만 원이 지급된다. 카카오뱅크 앱에서 체크카드를 보유한 고객은 간편하게 신청할 수 있으며, 신청 후 발급되는 소비쿠폰은 본인이 가진 모든 카카오뱅크 체크카드로 사용 가능하다.

AD

사용 내역과 잔액은 앱에서 실시간으로 확인할 수 있으며, 소비쿠폰 결제금액도 체크카드 이용실적으로 인정돼 캐시백 및 소득공제 혜택을 받을 수 있다. 특히 카카오뱅크 체크카드는 전월 실적이나 한도 제한 없이 국내외 가맹점 이용금액의 0.2%를 캐시백 받을 수 있고, 주말이나 공휴일에는 적립률이 0.4%로 두 배다.

15일에는 '특별 소비쿠폰' 결과도 안내된다. 여신금융협회가 진행한 '소비쿠폰 공동마케팅'의 일환으로 지난 8월 말까지 1차 소비쿠폰을 모두 사용한 고객에게 추첨을 통해 최대 5만 원의 추가 쿠폰을 지급하는 이벤트다. 당첨자에게는 문자로 개별 안내하며, 이 쿠폰을 포함해 모든 소비쿠폰은 11월30일까지 사용해야 한다. 기한 내 사용하지 않은 금액은 자동 소멸된다.





AD

카카오뱅크는 "이번 '민생회복 소비쿠폰' 운영에 참여하게 된 것을 뜻깊게 생각한다"라며, "소비쿠폰이 원활히 사용되어 지역 경제 활성화와 내수 회복에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>