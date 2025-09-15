서울 가족이 바뀐다… 결혼 늘고 이혼 줄었다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울시민 가족 형태 변화 발표

2년 연속 혼인 증가…이혼 감소

1인가구 40%, 고령자 가구 30%

8년 새 영유아자녀가구 40% ↓

코로나19 종식 후 서울시민 혼인 건수가 2년 연속 증가했다. 이혼 건수는 꾸준히 줄어드는 가운데 1인 가구는 전체의 40%에 육박했고 고령자 가구도 30%를 넘어섰다.

15일 서울시는 혼인·이혼 추이와 가구 구조 변화를 분석한 '서울시민의 결혼과 가족 형태의 변화'를 발표했다. 이는 통계청 인구총조사, 인구동향조사 등 국가승인통계를 근거로 정리한 자료다.

혼인 건수는 코로나19 유행기인 2020년 4만4746건에서 2022년 3만5752건으로 급감했으나, 코로나가 종식된 2023년 3만6324건으로 반등했다. 지난해에는 전년보다 16.9% 늘어난 4만2471건을 기록했다.

초혼 평균 연령은 남성 34.3세, 여성 32.4세였다. 국제결혼은 전체 결혼의 약 10%를 차지했다. 지난해 서울에서 신고된 국제결혼은 4006건으로, 한국인 남편-외국인 아내가 2633건, 외국인 남편-한국인 아내가 1373건이었다.

이혼 건수는 감소세지만 평균 이혼 연령은 높아졌다. 지난해 이혼 건수는 1만2154건으로 10년 전인 2014년 1만9477과 비교하면 큰 폭으로 줄었다. 다만 지난해 평균 이혼 연령은 남성 51.9세, 여성 49.4세로 2000년(남성 40.8세, 여성 37.4세)보다 10년 이상 상승했다. 이렇다보니 60세 이상 황혼 이혼은 2000년 이혼 건수 대비 3%대에서 지난해 25%까지 대폭 늘었다.

서울의 1인 가구는 보편적인 가구로 자리 잡았다. 약 166만 가구로 전체의 39.9%를 차지했다. 2인 가구는 26.2%, 4인 가구는 12.3%였다. 또 올해 7월 내국인 기준 서울 전체 인구에서 60대 이상이 차지하는 비중은 20.2%로 '초고령사회'에 진입한 것으로 나타났다. 가구원 중 1명이라도 65세 이상 가구원이 있는 고령자 가구는 전체의 30%를 넘어선 것으로 조사됐다.

비친족가구는 2016년 6만여 가구에서 지난해 12만여 가구로 증가했다. 혼인이나 혈연으로 맺어지지 않은 친구·동료·생활 동반자가 함께 주거를 공유하는 사례가 늘어난 것으로 풀이된다. 특히 비친족가구는 20∼30대 연령층에서 증가세가 뚜렷하다고 시는 부연했다.

가구에 0∼5세 이하 자녀가 1명 이상 있는 영유아 자녀 가구는 감소하는 추세다. 서울의 영유아 자녀 가구는 2016년 35만여 가구에서 지난해 20만여 가구로 8년 새 40% 이상 줄었다. 같은 기간 영유아 수도 44만여 명에서 24만여 명으로 줄어 저출산 흐름이 뚜렷하게 반영됐다. 한부모가구도 2016년 32만여 가구에서 지난해 28만여 가구로 감소했다.





서울시는 이같은 가족 변화에 대응한 맞춤형 돌봄·주거·복지 정책을 강화하고 다문화·비친족가구를 제도적으로 포용할 정책을 발굴할 방침이다. 강옥현 서울시 디지털도시국장은 "변화하는 현실을 반영해 고립·외로움 예방, 청년 주거 안정, 양육친화 환경 조성 등 시민 누구도 소외되지 않는 정책을 추진하겠다"고 말했다.





