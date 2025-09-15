구윤철 "대주주 기준 50억 현행 유지…국민적 열망 고려"(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 15일 서울 영등포구 국회 의원회관에서 열린 '추석민생안정대책 당정협의'에서 모두발언을 하고 있다.(출처:기획재정부)

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 15일 주식 양도소득세 대주주 과세 기준을 현행 50억원으로 유지하기로 했다고 밝혔다.

기재부는 구 부총리가 이날 추석 민생안정대책 당정협의에 참석해 "시장의 의견을 종합 청취하고 국회와 긴밀히 논의해 온 결과, 자본시장 활성화에 대한 국민적 열망 등을 고려해 대주주 범위를 현행과 같이 유지하기로 결정했다"며 이같이 밝혔다고 전했다.

그는 "지난 7월 세제개편안을 발표한 이후 주식양도세 대주주 기준과 관련해 과세 정상화와 자본시장 활성화 필요성 사이에 많은 고민이 있었다"며 "정부는 앞으로도 자본시장 활성화와 생산적인 금융을 통해 기업과 국민 경제가 성장할 수 있도록 뒷받침하는 데 총력을 다하겠다"고 강조했다.

앞서 기재부는 대주주의 종목당 주식보유액 기준을 50억원에서 10억원으로 강화하는 내용의 세제개편안을 내놨다.





기재부는 이번 조치 외에도 150조원 규모의 국민성장 펀드를 조성하고, 기업성장집합투자기구(BDC) 도입을 지원하는 등 자본시장 발전과 기업가치 제고를 위한 정책들을 지속 추진할 것이라고 덧붙였다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr

